Grupo SAE Sin Fondos Económicos Para Atender a Pacientes Covid-19

Tapachula, Chiapas; 05 de agosto.- El Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), reconoció este miércoles que carecen de los recursos materiales y de fondos económicos para atender a los pacientes infectados con el virus del Covid-19.

Orlando Gordillo Osorio, jefe de grupo de esa asociación civil para el auxilio de la población, dijo en entrevista para EL ORBE que, en el caso de Tapachula, cuentan con dos unidades adaptadas en forma de ambulancias.

Desde el 27 de Julio de 1996, un grupo de personas decidieron unir su esfuerzo, conocimiento y dedicación para sumarse a la atención de los llamados de auxilio de la sociedad, sobre todo para el servicio paramédico y el traslado de pacientes y heridos.

Desde entonces han participado en el rescate de personas, como en los accidentes automovilísticos, y están conectados al Servicio de Emergencias 911, para trabajar en coordinación con la Cruz Roja y Protección Civil.

Dejó en claro que ellos no reciben ni un solo apoyo de gobierno y que logran cubrir los gastos de operación con las aportaciones que hace la sociedad, sobre todo para la compra de insumos médicos, gasolina, telefonía y otros que se requieren en las emergencias.

Por eso hizo un llamado a la población en general a construir para que puedan brindar una mejor atención a quien más lo necesite, «porque un peso de apoyo nos sirve de mucho, sobre todo para salvar una vida».

Reconoció que no cuentan con la capacitación, los recursos materiales y los médicos que se necesitan para la atención de los pacientes con coronavirus.

«Nosotros no somos parte del gobierno, no contamos con una unidad especialidad en Covid y tampoco el material adecuado», concluyó. EL ORBE / Miguel Laparra