Nueva Estrategia en Educación en México No Consideró a Niños Con Discapacidades

Tapachula, Chiapas; 05 de agosto.- Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, de que, a partir del 24 de éste mes, las clases serán impartidas de manera abierta y a distancia a través de los canales de televisión, en el nivel de educación especial hay preocupación porque esa estrategia no consideró a millones de niños, jóvenes y adultos con discapacidades.

Floricel Santizo Velázquez, supervisor de la Zona Escolar 11 de Educación Especial en el Soconusco, dijo en entrevista para EL ORBE que hubo aspectos que no se tomaron en cuenta para atender con eficacia ese servicio educativo federalizado.

Explicó que, en las escuelas de educación especial, se atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, es decir, son quienes tienen problemas en el razonamiento y comprensión, además de los menores con autismo.

¿Se imaginan a un niño autista o uno ciego, frente a un televisor?, cuestionó el docente en torno a esa nueva forma de impartir las clases en el país.

“La escuela abierta a distancia a través de los canales de televisión, es una buena estrategia para la mayoría de los jóvenes que pueden acceder con cierta facilidad a la programación televisiva. Pero nos llama mucho la atención que no se haya considerado a los niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad”, señaló.

En el caso de los menores con alguna discapacidad, opinó, se les dificultará esa nueva estrategia “porque tendríamos que pensar en traductores de lengua y señas para la comunidad sorda, que son quienes están cursando su instrucción básica”.

Añadió que también tienen alumnos que son ciegos “y entonces nos preguntamos: cómo un niño ciego va a poder acceder a la nueva estrategia de enseñanza abierta a distancia a través de la televisión”. EL ORBE / Nelson Bautista