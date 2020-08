Clausuran Centro de Acopio de Basura en la Estación Cultural de Tapachula

*Por Años Funcionó al Aire Libre.

Tapachula, Chiapas; 06 de Agosto de 2020.- Ocurrió lo que parecía imposible. Este jueves las autoridades municipales clausuraron el centro de acopio que por décadas fue un basurero al aire libre en la explanada de la Estación de Ferrocarriles.

Ese lugar será convertido en este mismo año, en un ícono para Tapachula. Se construirán áreas deportivas, recreativas, forestales y se modernizará las antiguas instalaciones del ferrocarril, para que sea una estación cultural.

Hoy, por última ocasión, los recolectores de residuos sólidos en triciclos llevaron su carga hacia ese lugar. Mañana lo tendrán que hacer hasta otro punto de la ciudad, en donde no se ocasione daños al medio ambiente ni perjudique a terceros.

Denys Olivera, locatario del mercado ‘Soconusco’, ubicado a un costado de donde desde hace una semana se edifica esa obra, dijo en entrevista para EL ORBE que se trata de la atención de una demanda social añeja, no sólo del rescate de esos espacios públicos, sino también de cerrar el centro de acopio.

«Hoy vemos que se tomó la determinación y nos da gusto que haya cambiado. Afectaba en la contaminación y porque los clientes, al ver todo eso, ya no querían llegar al mercado», indicó.

Así también, que se han enterado que hay un gran proyecto que le va a dar vida a ese centro de abasto.

Además, que hay la confianza en que las tres instancias de Gobierno sumarán todos los esfuerzos para concluir esa obra lo más pronto posible.

Ese sector de la ciudad, según recordó, era utilizado por malvivientes para alcoholismo y drogadicción, y a pesar de los reclamos sociales, las autoridades de ese entonces no hicieron nada para atender la problemática.

Amplió su reconocimiento al actual gobierno municipal, al decir que ya fue rehabilitada la caseta de policía y ahora ya cuentan con vigilancia permanente las 24 horas al día.

Por su parte, Marina Aguirre, también locataria, pero desde hace 50 años, indicó que debe de seguir el rescate de la Estación para continuar su transformación en un centro cultural.

Las viejas instalaciones para los trenes, incluyendo el patio de maniobras, dejó de funcionar totalmente a finales del 2005, luego de que el huracán Stan, destruyó la red ferroviaria chiapaneca y con ello terminó siendo un basurero. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello