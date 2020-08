Para el Regreso a Clases, Colegios Cobran Exhorbitantes Mensualidades

*Y los Maestros en Proceso de Capacitación.

Tapachula, Chiapas; 06 de Agosto de 2020.- A pesar de que los gastos por servicio eléctrico, agua, personal y otros por operación ahora son casi nulos, los colegios particulares siguen cobrando las mismas colegiaturas como si hubiera clases presenciales.

Lo peor de todo es que muchos de ellos ya anunciaron aumentos en sus inscripciones y mensualidades, aún cuando las clases serán unas cuantas horas al día y de manera virtual, a partir de este 24 de Agosto.

Estela Cancino Rodríguez, madre de alumno de un colegio privado y profesora de primaria, dijo en entrevista para EL ORBE que las escuelas particulares deberían ser conscientes de la situación en la que está viviendo la sociedad, por los problemas que está dejando la pandemia y porque los gastos que tendrán por la enseñanza serán mínimos.

Adicionalmente a esos gastos, como si estuvieran recibiendo todos los servicios de calidad, en la «nueva normalidad», los alumnos inscritos en esas escuelas de paga, tendrán que quedarse en sus casas y utilizar una computadora para escuchar sus clases.

«Si no la tienen, deberán comprar una, como el caso de mi hijo que tiene la suya, pero está descompuesta y la tendrá que mandar a arreglar o comprar una nueva, y esos son gastos adicionales que debemos pagar».

De acuerdo a la señora, si los maestros no van a estar de manera presencial y todo será de forma virtual, por qué los costos tan elevados en ese tipo de escuelas.

Consideró que hay profesores que no está bien capacitados y por ello los Directores y Subdirectores deben poner mayor atención y ver la calidad de enseñanza que dan en los colegios, que ahora serán como el resto de las escuelas públicas.

En ese mismo sentido, opinó que, con esta nueva manera de enseñanza, si el alumno es responsable aprenderá, pero el resto no lo hará.

Valdría la pena que las escuelas particulares expliquen ahora cómo justificarán los altos cobros, ya que, de lo contrario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debería de intervenir para sancionarlas, porque se pagaría por un servicio que no se está dando. EL ORBE / Enrique Salazar