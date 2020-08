Intransitable la Carretera al Ingenio de Huixtla Campesinos Exigen Reparar Camino Sacacosecha

* Empresa Azucarera Cobra por dar Mantenimiento sin Cumplir.

Huixtla, Chiapas; 07 de Agosto de 2020.- A unos meses que dé inicio la nueva zafra del ingenio de Huixtla, transportistas y campesinos de la zona cañera están solicitando que la empresa azucarera repare la carretera Huixtla-Ingenio, devastada desde hace tres años; en algunas partes, como es el caso del cantón Las Delicias hacia la fábrica del ingenio, ya desapareció el asfalto, ahora es pura terracería con grandes hoyos, por donde se encuentra la escuela secundaria “Niños Héroes de Chapultepec”.

De acuerdo al contrato cañero de los más de mil socios que abastecen el ingenio, señalan que el ingenio les aplica un descuento de tres Pesos por tonelada, presuntamente para la reparación de caminos sacacosechas en los municipio donde tiene presencia este cultivo, pero al parecer la empresa no está cumpliendo con su compromiso, que es rehabilitar las carreteras, las cuales están intransitables.

Así también, están solicitando a los líderes cañeros que han sido indiferentes ante el incumplimiento de la empresa, de que tienen conocimiento del descuento que le aplican a cada cañero, pero no se refleja en componer los caminos, se han quedado callados tanto el dirigente de la CNPR, Javier Torres como el de la CNC, Francisco Beltrán Domínguez.

No han levantado la voz para que la empresa azucarera rehabilite los caminos. EL ORBE/Luis Javier Ramos