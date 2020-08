Protestan Padres y Estudiantes Egresados de Universidad Maya

*No les Entregan sus Documentos.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto de 2020.- Padres de familia y exalumnos de la Universidad Maya, ubicada al surponiente de la ciudad, protestaron este lunes frente a las instalaciones para exigir la entrega de sus documentos, luego de más de dos años de puras promesas.

Jenny Torreblanca, una de las afectadas, dijo en entrevista para EL ORBE que desde ese tiempo han solicitado sus papeles a la Dirección de esa escuela, pero todavía no les dan respuestas positivas.

«Siempre nos dan trabas, que, por los cambios de gobierno, por la contingencia, entre otros pretextos. Todos los pagos están efectuados y tenemos nuestros comprobantes de Hacienda, aunque los costos por el título fueron exageradamente caros», dijo

Ella egresó en el 2017 y tuvo un año de servicio social. En ese periodo realizaron todos los pagos que les exigían para la documentación.

Calculó que son alrededor de 250 exalumnos de esa institución educativa privada que se encuentran en la misma situación.

A muchos de ellos, según narró, les están exigiendo título y cédula profesional en sus trabajos o para poderlos contratar, pero no pueden cumplir con ese requisito legal.

«Siempre nos contesta la escuela que para la próxima semana y la verdad ya tiene más de dos años de lo mismo y todavía no nos han dicho nada. Hoy venimos, y nos argumentan que, por la contingencia, pero el Covid no empezó en el 2018», abundó.

Responsabilizó directamente a esa universidad, luego de que asegura que hablaron a la Secretaría de Educación, en donde asegura les dijeron que se han enviado oportunamente todos los documentos a las escuelas y que, en su caso, probablemente no remitieron a tiempo la documentación.

Recordó que la Universidad les exigía los pagos puntuales de las colegiaturas y que, si alguno se pesaba un solo día, le cobraban recargos., pero ahora no cumplen con su responsabilidad.

Acompañados de padres de familia, adelantó que interpondrán una demanda en contra de esa institución educativa.

Recordó que varios de ellos pagaron alrededor de 23 mil Pesos, solamente por el título, pero que a otros les pidieron varios miles más por haber liquidado fuera del día indicado.

Aclaró que no están exigiendo otra cosa más que lo que estudiaron y pagaron en su oportunidad, o sea sus derechos, y nada más.

Por su parte, Verónica Isabel Aguilar Esteban, madre de familia de una de las afectadas, señaló que hay una gran molestia generalizada porque se trata de una injusticia

«De qué sirvió tanto sacrificio y esfuerzo de nuestra parte como padres de familia, para que nos hagan esto. Son ya casi 3 años y no miramos respuesta alguna de los títulos, a pesar de que todo ya está pagado, así que no pueden decir que falta esto u otro», acotó. EL ORBE / M. Cancino