Protección Civil de Huixtla sin Atender los Llamados de Auxilio de la Sociedad

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto de 2020.- Los elementos de Protección Civil en el municipio de Huixtla no están atendiendo los llamados de auxilio de la sociedad, denunciaron pobladores.

Coincidieron en que la administración municipal titulada por el alcalde José Luis Laparra Calderón, no ha querido o no ha podido atender los problemas del municipio.

Para ejemplo, Aura Moreno Betanzos, vecina cercana al río «El Cusco», narró a rotativo EL ORBE, que cada temporada de lluvias dicho afluente sale de su cauce y provoca inundaciones en las viviendas aledañas.

En ese lugar también hay una reja perimetral que impide que la población caiga al río, pero también está sumamente deteriorada desde hace más de un año, y tampoco la reparan.

Algunos de los vecinos de ese sector de la ciudad, como en su caso, han tenido que hacer modificaciones a sus casas, colocando rampas, para que el agua no entre a sus domicilios.

«Nosotros estamos con la pena; nada más llueve y ya no podemos salir, tenemos que estar aquí en la casa», señaló.

De acuerdo a la señora, se les mete el agua a las viviendas, e incluso, un día llegaron los de Protección Civil a ayudarlos a sacar el líquido, pero no se realizaron acciones de solución. EL ORBE / Miguel Laparra