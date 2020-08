Denuncian que Kinder Cobra Mil Pesos de Inscripción Para «Gastos Sanitarios»

* Cuestionan el destino de ese recurso si las escuelas están cerradas

Tapachula, Chiapas; 12 de agosto de 2020.- Un grupo de padres de familia denunció ante los micrófonos de EL ORBE que un jardín de niños de gobierno, ubicado en el fraccionamiento «Los Laureles», al Sur Oriente de la ciudad, les está cobrando mil pesos de inscripción, con el argumento de que tienen que comprar artículos sanitarios por la contingencia.

Guadalupe González, una madre de familia afectada, señaló que les están pidiendo ese dinero porque supuestamente van a comprar tapetes sanitizantes, gel antibacterial, desinfectantes, material didáctico y hasta para el pago de un velador.

«Honestamente se me hace un gasto innecesario pues ahorita los niños no pueden regresar a clases y, en el caso del pago de velador, se supone que el Gobierno Federal debe de cubrir esas cuotas», indicó.

Así también, que todo el material para la sanidad que se supone van a comprar, no tiene justificación alguna, porque las clases serán virtuales, es decir, los alumnos no irán a las escuelas.

Mientras que, todo el material que también supuestamente se compró para el ciclo anterior, no fue utilizado en su totalidad, luego de que la escuela cerró sus operaciones presenciales desde el mes de marzo.

Todo eso lo han solicitado a la escuela, según dijo, pero que les han contestado que está guardado y que, en su momento, se los van a regresar.

Dejó en claro que esos conceptos y los montos de inscripción no fueron avalados en ninguna reunión con padres de familia y que solo les enviaron un mensaje para decirles que tienen que pagar esa cantidad, «por acuerdo de los maestros y la dirección».

Además, que les mandaron el número de una cuenta bancaria personal de la directora de esa institución educativa, para que se hagan los depósitos o la transferencia.

«Estamos pidiendo, como padres y madres de familia, que el Gobierno Federal intervenga, pues con la pandemia, al menos en mi caso, me quede sin trabajo. He tenido que vender comida para poder sustentar los gastos del hogar y honestamente no logramos cubrir ni apenas para nuestros alimentos», relató.

De igual forma, insistió que la Secretaría de Educación debería de intervenir, «puesto que no todos estamos en las condiciones económicas».

Además, que han visto anuncios del gobierno en el que señala que la educación en las escuelas públicas en el país es gratuita y que la población tiene el derecho de quejarse si les quieren cobrar cuotas de inscripción o reinscripción, para que se investigue a fondo y se castigue a todos los que resulten involucrados. EL ORBE / Miguel Laparra