Campesinos Denuncian Total Abandono en Huixtla

Tapachula, Chiapas; 14 de agosto de 2020.- Campesinos del municipio de Huixtla denunciaron que se encuentran totalmente abandonados por el gobierno federal y del municipal, ya ue hasta ahora no han recibido ningún apoyo desde que hubo cambio en el poder.

Alfredo Ángel Rueda, presidente del Consejo de Vigilancia del poblado Altamira La Providencia, dijo a EL ORBE que, a pesar de los grandes rezagos y problemas, hay indiferencia gubernamental por resolverlos.

Comentó que todo se agravó con la entrada de la pandemia, ya que los campesinos no pudieron salir de sus casas por el temor al contagio y, hasta hora, vivan en la desesperación porque no tienen recursos ni siquiera para su sustento.

De acuerdo a su versión, los pobladores de esa comunidad no han sido incluidos en los programas gubernamentales, ni han sido apoyados con insumos, como ocurría anteriormente.

Reconoció que, sin los apoyos, no podrán reactivar el campo ni su economía familiar, la que en este momento es precaria ya que no han podido atender sus sembradíos de maíz, frijol, calabaza, arroz y soya.

De igual forma, que el campo sirve para abastecer a quienes habitan en las ciudades o grandes centros poblacionales, y por eso no entienden los motivos que hay para haber abandonado a los campesinos.

Por eso hizo un llamado las autoridades para que se apliquen los apoyos necesarios para el campo, porque hay la sospecha de que probablemente los estén desviando a otra parte. EL ORBE / Nelson Bautista