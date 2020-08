Colonos de Tapachula Solicitan Fumigaciones Contra el Dengue

Tapachula, Chiapas; 15 de agosto de 2020.- Debido a que varios propietarios tienen abandonados sus lotes en la colonia Las Peñitas, se encuentran totalmente enmontados y eso provoca criaderos de zancudos y de mosquitos que causan el dengue y otras enfermedades.

Rosa López, habitante de esa colonia, puso la alerta y por eso pidió a la Jurisdicción Sanitaria No. VII, a que, por fin, haga fumigaciones en ese lugar para evitar la proliferación del aedes aegypti.

Señaló que el problema se agravó en este período de lluvias, que es cuando crece más el monte y también se forman lodazales, lo que da margen a que se incrementen los zancudos.

“Mire, en esta colonia ya habido casos de enfermos por piquetes de zancudos. Afortunadamente no ha pasado a más, pero no podemos esperar a que esta situación se agrave”, dijo la entrevistada.

Por eso, insistió, que el personal de la Jurisdicción los tome en cuenta y programe una fumigación intensa para acabar con ese tipo de insectos. De lo contrario, apuntó, el dengue y otras enfermedades podrán agravar la salud de los habitantes de ese lugar.

Finalmente hizo un llamado a los dueños de los lotes, mantener limpio sus patios para evitar la propagación del zancudo trasmisor del dengue. EL ORBE / Nelson Bautista