Suspenden Feria del Trabajo en Tapachula por Pandemia

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto de 2020.- «En México vamos a tener una reducción de un nueve por ciento negativo del Producto Interno Bruto (PIB) y eso implica casi un diez por ciento menos de lo que debíamos haber crecido por lo menos», sostuvo Fernando del Castillo Lizárraga, coordinador de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado.

En entrevista para EL ORBE, señaló que eso es un número importante en cuanto a porcentaje de empleo y ahorita, la intención es que las vacantes que se están generando sean cubiertas lo más pronto posible.

La situación de la pandemia ha ocasionado un freno importante en la economía, afectando principalmente a las empresas que no pueden expender sus productos de la misma manera.

«No hay atención al público, pero sí muchas restricciones en materia económica repercutiendo en cuanto a la viabilidad del empleo de muchas personas. Aún así, dentro del nivel nacional, Chiapas ha sido de los que menos problemas ha tenido», según dijo.

Para ejemplo puso a Tapachula, que es la capital económica de Chiapas, y en donde se produce el 92 por ciento de alimentos para la exportación.

«Sí hemos tenidos problemas de desempleo, pero no han sido tan agudos como en otras partes del país. Aun así debemos reconocer que se ha incrementado el número de gente que no tiene empleo, que vive al día, que tenía un trabajo eventual y la función es buscar en dónde ubicarlos en empresas que ya están contratando», señaló.

El funcionario reveló que, desgraciadamente, se canceló la Feria de Empleo en Tapachula, donde estaban participando alrededor de 50 empresas y era una atención de por lo menos 500 buscadores de empleo que se acercaban a ese formato.

Para contrarrestar eso, anunció que los miércoles publicarán las vacantes disponibles, con la participación de al menos 25 empresas.

Actualmente existen 150 vacantes que pondrá en oferta la Secretaría de Protección Federal. EL ORBE / Enrique Salazar