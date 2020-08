Reporta Cruz Roja Tapachula que Bajó a un Solo Sospechoso de Covid al Día

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto de 2020.- Los contagios del mortal Covid-19 en Chiapas continúan, pero con tendencias muy a la baja, al grado de que los reportes de los hospitales son de uno o dos casos al día, cuando hace mes y medio estaban a punto de ser rebasados por la pandemia en la capacidad de atención.

Eduardo Alfaro Gómez, coordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana en la Delegación Tapachula, dijo en entrevista para EL ORBE que continúan recibiendo a enfermos con sospecha de Coronavirus, pero que ya son casos aislados, e incluso, al día cuando mucho son uno o dos casos que se registran.

Si el paciente presenta algunos síntomas parecidos a los del Covid 19, los canalizan a la clínica especializada en ese tipo de atenciones, donde tienen los equipos y materiales necesarios, indicó.

Añadió que, en su mayoría, cuando hay sospecha de contagio, los mismos pacientes prefieren trasladarse a su domicilio para ser atendidos por algún médico de manera particular.

Comentó también que entre la gente no hay un total cuidado de prevención para no contagiarse, ya que en las calles y en muchas partes se puede ver a muchísimas personas que no llevan o no portan el cubreboca, además de no respetar la sana distancia.

Eso ha influido para que el número de contagios continúe, lo que va en perjuicio de los propios familiares de esas personas, ya que el virus lo adquieren en la calle y lo trasladan a su casa, donde lo trasmiten a los hijos y a personas de alta vulnerabilidad.

Mientras, la Cruz Roja local, sigue prestando sus servicios de emergencia, auxiliando a personas heridas en accidente, en reyertas o como producto de cualquier otro accidente.

Por otro lado, Perla Rubí Velázquez, informó que en esas instalaciones se llevará a cabo del 17 al 21 de este mes, la Jornada de Salud Visual, la cual consiste en proporcionar tratamiento de miopía, astigmatismo, vista cansada, y valoración de patologías oculares.

Por lo que invitó a la población en general a acudir a esa jornada de salud visual y aprovechar esa oportunidad que se estará brindando por una semana en dicha institución. EL ORBE / Nelson Bautista