Exhortan a Transportistas Evitar Circular por el Libramiento Sur

Por Mal Estado del Puente Coatán

Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula advirtió una vez más a los transportistas que no se puede circular por el Libramiento Sur ante el alto riesgo que representa la estructura del puente sobre el río Coatán, el cual se encuentra afectado desde hace poco más de dos meses.

Desde el 6 de Junio pasado, la Dirección de Protección Civil Municipal prohibió la circulación de vehículos de carga, familiares y combis del transporte público, debido a que las fuertes corrientes del río provocaron daños en la cimentación, hundimiento en la superficie de rodamiento, una fisura vertical y un socavón con filtraciones de escurrimiento de la carretera, explicó el director del organismo, Julio César Cueto Tirado.

Sin embargo, en las últimas horas, un grupo de transportistas de pasaje han pretendido volver a su ruta original por el Libramiento Sur, por lo que se les ha explicado que ello no es posible por el estado en que se encuentra el puente y podría generarse un accidente de mayores consecuencias.

Ante esa situación, insistió en el llamado a que se evite la circulación sobre ese puente y que mantengan las rutas alternas, como lo viene haciendo el transporte de carga de importación y exportación que tiene que cruzar por la zona urbana -17ª. Poniente-Oriente hasta llegar a la fuente de Bonanza y viceversa-.

Peritos de Colegios de Ingenieros y Arquitectos, así como de Protección Civil y de la Secretaría de Obras Públicas mantienen un constante monitoreo del puente y las recomendaciones son que no se puede circular por el mismo ante el peligro que representa hacerlo por el daño en su estructura.

Finalmente, Cueto Tirado agregó que existe el compromiso del Gobierno del Estado de iniciar el proceso de reconstrucción del puente en los próximos días, para lo cual ya se realizaron los estudios técnicos. Comunicado de Prensa

NOTA DE LA REDACCIÓN: LO MAS PRUDENTE ES QUE CIERREN EL PASO.