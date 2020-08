Se Cancela la Feria de San Agustín

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto de 2020.- Una asociación civil, en la que se incluye a la Iglesia Católica, decidió cancelar la tradicional feria en honor a San Agustín, patrono de Tapachula, porque representaba instalar juegos mecánicos en el centro de la ciudad, permitir las aglomeraciones y violar las recomendaciones sanitarias.

Esa asociación, como responsable de la convocatoria del evento, no habría dado su aval para la celebración del evento, que debió de haber comenzado este martes y concluir el 28 de Agosto, justo cuando se celebra el Día de San Agustín.

Víctor Manuel Morales Alejo, fotógrafo profesional de ferias y carnavales, reconoció en entrevista para EL ORBE, que la contingencia por Covid-19 en el país, les ha afectado mucho en todo territorio nacional

«Hemos estado sufriendo durante meses sin trabajar. Recordamos que un día como hoy empieza la feria de San Agustín, y la verdad es triste ver que no se va a realizar por las mismas circunstancias”, señaló.

Son muchas las familias afectadas, según dijo, sobre todo los empresarios de los juegos mecánicos y el resto de los locatarios, además de las personas que se son contratadas en las actividades operativas.

El año pasado tampoco se llevó a cabo esa misma feria, luego de que tampoco se expidieron los permisos para ubicarse en el centro de la ciudad, dijo.

En el caso del resto del país, indicó que los permisos también están basados en el semáforo sanitario; es decir, si está en rojo, no hay posibilidad alguna de instalarse.

«Hay que tomar las medidas necesarias para evitar las enfermedades que ahorita nos están ocasionando este problema a todos los ferieros de la República Mexicana». señaló.

En cualquier región de México, los participantes en las ferias requieren de los permisos para instalarse durante cierto periodo, aunque les conceden hasta una semana más para que puedan recuperar gastos y desinstalar sus puestos y juegos. EL ORBE / M. Cancino