Abandono del Puente en el Libramiento Provoca que Camiones Pesados Deterioren la 17ª Oriente-Poniente

Tapachula, Chiapas; 21 de agosto de 2020.- Para el Colegio de Arquitectos de Chiapas, la problemática del puente sobre el río Coatán, que desde hace tres meses se cae en pedazos en el libramiento sur de esta ciudad, es muy grave y debe ser atendida de inmediato.

Así lo consideró la presidente de ese organismo, Luisa Guadalupe Zamora Ayala, quien comentó que ya hay un nuevo secretario de Obras Públicas en el estado y que por eso se espera que intervenga para que dé soluciones a esa demanda de los tapachulecos.

La dirigente señaló que los grupos colegiados de arquitectos no tienen ninguna información sobre cómo van las gestiones, pero sí saben que, si no se atiende, el puente va a seguir deteriorándose y los problemas viales van a ser mayores.

«Creo que es un tema importante al que se le tiene que dar prioridad, ya que, en esas condiciones, si se abre el paso al tránsito vehicular, sobre todo el pesado, el puente puede colapsarse y se podría registrar algún accidente de graves consecuencias», opinó.

Y es que las autoridades de Protección Civil detectaron que ese puente había sufrido un hundimiento y que se corría el riesgo de que, con el paso de las unidades de carga, se podía desplomar en cualquier momento.

Por eso decidieron clausurar el paso vehicular y obligar a los miles de transportistas que todos los días pasan por el municipio con rumbo a la frontera o viceversa, a que tengan que entrar a las áreas urbanas de la ciudad, sobre todo la 17ª Oriente-Poniente, que es la principal vía de ingreso a Tapachula y que la están deteriorando.

En ese periodo han ocurrido por esas causas infinidad de accidentes en las que han resultado lesionados y fallecidos, así como millones de pesos en pérdidas materiales.

La desviación ha provocado severos daños económicos al transporte colectivo, que en la semana hizo dos manifestaciones con sus unidades y dio un plazo no mayor a ocho días para que se construya un paso opcional, del que se cree lo realizará el Ejército Mexicano.

De la obra, ya sea en la rehabilitación o la construcción de un nuevo puente, no se ha movido ni siquiera una sola piedra.

El paso de los camiones pesados por la ruta urbana no solo ha ocasionado choques, muertos y heridos, también que las calles se estén despedazando porque no son aptas para esas condiciones de peso.

Se esperaba que las autoridades dieran un anuncio inmediato sobre las acciones a seguir, pero llegaron, tomaron fotos y ya no volvieron a regresar.

Por otro lado, la dirigente de los arquitectos dio a conocer que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), llegarán a Tapachula ocho obras importantes.

Sin embargo, lamentó que ninguna de ellas ha sido encargada a empresas locales, por lo que, ante este panorama, se advierte que no habrá derrama económica que beneficie a la región.

Las obras a realizar son: Calle de acceso al Parque del Café, un Centro de Desarrollo Comunitario en las inmediaciones a la estación ferroviaria, y uno más en el Parque del Café.

De igual forma, equipamiento deportivo en la colonia Pedregal de San Ángel; la construcción del Mercado Guadalupe, en Indeco Cebadilla; además de un módulo deportivo en esa misma colonia

Así también, la rehabilitación del Parque del Café, que en global se requerirá de una inversión de más de 500 millones de pesos.

En todo esto, la preocupación es que ni siquiera en la elaboración de los proyectos fueron tomados en cuenta, ni el colegio de arquitectos como tampoco el de ingenieros civiles.

Según detalló, se contrató a gente de fuera que desconoce el clima y las condiciones propias de los lugares donde serán ejecutadas las obras.

«Como tapachultecos estamos encantados con que vengan esas obras. Les damos la bienvenida; pero lamentablemente no habrá ninguna derrama económica, ya que serán empresas de fuera que harán las obras», recalcó.

De acuerdo a la dirigente de ese colegio, los convenios son para constructoras de Monterrey, en Nuevo León; Puebla, Querétaro, entre otras entidades.

Mientras que el material que requerirán para llevarlas a cabo, también vendrá de esos estados. EL ORBE / Nelson Bautista