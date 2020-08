Cobro de Cuotas Está Provocando que Haya Deserción en Escuelas de la Región

* Autoridades Educativas Deben Investigar a Directores.

Tapachula, Chiapas; 21 de agosto de 2020.- La pandemia del Covid-19 generó que el país esté viviendo una severa crisis económica y que gran parte de la sociedad no puedan solventar gastos, como el de las inscripciones que exigen las escuelas públicas, cuando se supone que la educación es gratuita y que, en este ciclo, las instituciones educativas estarán vacías.

José Antonio Chool Ruiz, presidente del Consejo local de Comités de Padres de Familia, dijo en entrevista que los directores abrieron cuentas personales para que se depositen las «cuotas voluntarias» de inscripción, ya que, de lo contrario, no tienen acceso.

En virtud del grave deterioro económico familiar, dio a conocer que alrededor de 40 comités de padres de familia decidieron conformar un frente común en contra de la exigencia de esos recursos, que van de los 500 a los mil 500 pesos por alumno, que en suma pudieran ser de varios millones de pesos.

Y es que también les están exigiendo otros pagos n cifras similares y por diversos conceptos, como material a utilizar, papelería, entre otros, cuando los estudiantes tomarán las clases viendo la televisión de su casa.

«Es lamentable que exista una deserción de estudiantes porque los padres de familia no cuentan con recursos para pagar las cuotas de inscripción que es exigen», indicó.

Por eso hizo un llamado a los afectados a acudir al departamento jurídico de la Secretaría de Educación para denunciar esas irregularidades, «porque está creciendo la deserción, ya que muchos padres no están acudiendo a inscribir a sus hijos por esas cuotas que les exigen en las escuelas».

Reveló que, entre los comités de padres de familia, se han inmiscuido profesores, desde donde dicen que el pago de esas cuotas «son necesarias».

Por eso hizo un llamado a las autoridades para que se pongan en marcha alguna estrategia conjunta que combata la corrupción y no ponga en riesgo la educación del país por ambiciones personales.

De antemano adelantó que en ese frente común exigirá que se hagan las devoluciones de las llamadas «cuotas» y exhibirán a los supuestos beneficiados con esas recaudaciones millonarias. EL ORBE / Miguel Laparra