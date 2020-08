Necesaria la Capacitación Para Docentes Ante Nuevo Ciclo Escolar

Tapachula, Chiapas; 21 de agosto de 2020.- Ante la puesta en marcha del nuevo modelo híbrido, un sistema educativo que ya se planeaba hace dos años, hoy, ante la nueva realidad social no se han tomado en cuenta algunos inconvenientes.

Así lo consideró el docente, Rafael Hernández Muñoz, quien precisó que uno de esos inconvenientes es que a los maestros no los capacitaron para que puedan atender los pormenores de esta nueva estrategia educativa.

Sobre todo, según dijo, en el uso de las nuevas tecnologías que serán aplicadas, «lo que a la postre podría generar un caos o desorden social académicamente hablando».

En entrevista para el rotativo EL ORBE, indicó que hay zonas rurales, indígenas y marginadas socioeconómicamente, que no tienen acceso a los servicios básicos, como la energía eléctrica, telefonía y mucho menos el internet.

«Si se quieren implementar un sistema educativo a través de la televisión abierta, va a ser complicado porque en muchas comunidades no cuentan con el servicio continuo por parte de la Comisión Federal de Electricidad», abundó.

Así también, que el país no cuenta con la suficiente plataforma tecnológica para brindarle a la sociedad en general oportunidades de acceso a ese nuevo proceso.

Por eso, dijo, hay unidades privadas que han implementado sus propias plataformas virtuales, pero en la educación pública no lo hay todavía para satisfacer esas necesidades.

Consideró que la educación virtual no cumplirá fielmente sus propósitos y para ello puso de ejemplo que, no es lo mismo la primaria que la secundaria o el bachillerato.

Es decir, destacó que se debió hacer por áreas para poder atender con mayor precisión a cada uno de los niveles educativos.

Finalmente, se preguntó: qué va a pasar con todos los maestros, ahora que se implementó un modelo “híbrido”. EL ORBE / Nelson Bautista