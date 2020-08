Intensas Lluvias Colapsan Calles en Colonias Populares de Tapachula

* Varias Casas Resultaron Inundadas.

Tapachula, Chiapas; 22 de Agosto de 2020.- Las intensas lluvias que traen consigo las tormentas tropicales «Laura» y «Marcos» a la región, ocasionaron daños considerables en los municipios de la Frontera Sur.

El balance preliminar señala que el fenómeno natural ha dejado en Tapachula, hasta el momento, una persona fallecida, casas desplomadas, encharcamientos y carros varados.

Se informó que alrededor de las 16:30 horas, la señora Verónica N, de 49 años de edad, resbaló y cayó a un dren pluvial, que la arrastró más de 800 metros, hasta dejarla sin vida.

Personal de Protección Civil de Tapachula, realizó la búsqueda del cuerpo de la víctima, y fue localizada dos horas después, a casi un kilómetro de donde cayó.

Las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), en donde fue identificada como Verónica N, de 49 años de edad, originaria del ejido Álvaro Obregón.

Esta vez no hubo intensos vientos como otras ocasiones; más bien, una lluvia torrencial que empezó a saturar los drenes pluviales, las calles, avenidas y, obviamente, los ríos incrementaron sus niveles.

La cifra fue incalculable, pero tan solo en ambas direcciones del Par Vial, hubo poco más de un centenar de carros varados, aunque en las colonias populares fue un poco peor.

Mientras, los encharcamientos fueron considerables en colonias como Santa Rosa, Rincón del Bosque, Cafetales, El Universo, Palo Seco, entre decenas más.

En la colonia Ferrocarrileros, vecinos del lugar reportaron daños en al menos 21 viviendas, algunas de ellas desplomadas por completo.

Pedro Becerra y Agustín Trinidad, ambos choferes de taxis, dijeron a EL ORBE que la situación estuvo grave.

Reconocieron que muchos conductores del servicio público y particulares optaron por detener sus unidades para no arriesgarse en las fuertes y profundas corrientes que se registraron en las calles.

Mencionaron que en muchas calles que aún no cuentan con dren pluvial, fueron las que mayores problemas presentaron, en donde el agua fácilmente subió las banquetas y entró a las viviendas.

Por su parte, Maricela López de los Santos, vecina de la colonia La Joya, comentó que la población se espantó por lo ocurrido.

Ella había ido a realizar unas compras, pero la lluvia ya no le permitió llegar a su casa, porque ya no pudo pasar una calle. «No hemos pasado, a menos de que nos traigan una lancha».

En ese lugar, una colectiva y un taxi fueron arrastradas por las corrientes que se registraron en la Avenida Los Palacios y en la Calle Martha.

Fue necesario utilizar maquinaria pesada y varios voluntarios para poder rescatar a ambos vehículos, aunque en ninguno de los casos iba pasajeros.

Los pronósticos meteorológicos no son alentadores, porque se esperan lluvias torrenciales para toda la región para este domingo. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello