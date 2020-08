Inseguridad y la Falta de Alumbrado Agobian a Población en Huehuetán

*Se Inconforman Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 26 de agosto de 2020.- La carencia de los servicios públicos en el municipio de Huehuetán se han convertido en un serio problema para los pobladores que viven agobiados, sobre todo por la inseguridad y la falta de alumbrado público.

Raúl Marroquín García, presidente del Comisariado en el ejido Tepehuitz, dijo a EL ORBE que el deterioro de los postes que conducen las redes eléctricas y el alumbrado, ha sido tema prioritario de toda esa región.

Por lo mismo, se han levantado actas con las autoridades, incluyendo a las de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que no han cumplido con los acuerdos.

Recordó que, recientemente, la paraestatal había hecho de nuevo un compromiso para recorrer esa comunidad y verificar las condiciones en las que estaban los postes conductores, pero que nuevamente no llegaron.

Ante esa negativa de atención, los pobladores optaron por detener un vehículo de esa dependencia para exigir la presencia de directivos, y así ocurrió, ya que de inmediato llegaron a hacer el recorrido y checar la problemática.

Luego se refirió al ayuntamiento que aún encabeza la dentista, Aurelia Guzmán Reyes, en torno a las deficiencias del alumbrado público.

Según recordó, los pobladores se vieron en la necesidad de hacer un movimiento de protesta, ya que en reiteradas ocasiones solicitaron las lámparas porque estaban en completa oscuridad, y no atendían sus demandas.

El argumento de las actuales autoridades municipales era de que no contaban con las lámparas, pero, una vez que hicieron la movilización, fueron atendidos de inmediato. EL ORBE / Miguel Laparra