Migrantes se Apoderan del Parque «Amparo Montes»

Están sin Oficio ni Beneficio.

Tapachula, Chiapas; 26 de agosto de 2020.- Vecinos y músicos que se desempeñan en el parque «Amparo Montes», al oriente de la ciudad, manifestaron su inconformidad porque ahora los migrantes se han apoderado de esas instalaciones, sin ningún control sanitario.

Rudi Cifuentes Chávez, representante de una agrupación de mariachis, dijo en entrevista para EL ORBE que para ellos es lamentable el tener que aguantar la aglomeración de los extranjeros en ese espacio.

Según comentó, ahora el parque es ocupado por los migrantes, «quienes llenan las instalaciones y no permiten que los clientes puedan vernos a nosotros los mariachis».

Reconoció que durante estos seis meses de contingencia, la situación económica para los músicos ha sido crítica, ya que casi no fueron contratados sus servicios.

«No se vale que esas personas que se encuentran de manera ilegal en el país reciban apoyos de gobierno sin hacer nada, y nosotros, que somos mexicanos, nunca nos han tomado en cuenta y tengamos que luchar para sobrevivir», recalcó.

Hizo énfasis que esos miles de indocumentados que se han apoderado de los espacios públicos de la ciudad, no portan cubre bocas, no guardan la sana distancia y no cumplen con ninguna otra recomendación sanitaria, sin que ninguna autoridad les diga nada.

Por si fuera poco, señala que se apoderan de los servicios sanitarios y no permiten que nadie más los usen, tiran basura por todos lados y, al final del día, los músicos tienen que quedarse para limpiar todo.

Recalcó que hay temor entre las personas que trabajan y habitan en ese sector, al considerar que los migrantes pudieran ser un foco de contagio del Covid-19, y para ello puso de ejemplo lo ocurrido recientemente en la colonia 5 de febrero, donde murió un haitiano de esa enfermedad y ya hay otros infectados. EL ORBE / Enrique Salazar