Escuelas Pretenden Cobrar Cuotas Para Entregar Libros de Texto a los Alumnos

* Denuncian Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 28 de agosto de 2020.- los cobros descarados que se están realizando en escuelas públicas y privadas para tener acceso a la educación en esta primera semana del nuevo ciclo escolar, no se ha detenido; por lo contrario, han aumentado y se han diversificado los conceptos.

Lo más novedoso es que ahora hay directores o maestros que están exigiendo pagos por el envío de los libros de texto, cuando el gobierno ha señalado que se están enviando a cada casa, sin costo alguno.

Cristian Arévalo, integrante del Comité de Copladem en el fraccionamiento Los Cafetales, dijo en entrevista que un grupo de padres de familia se inconformaron por el pago del envío d los libros y las «cuotas voluntarias», porque hay familias que viven al día en sus gastos.

Responsabilizó a la contingencia por la crisis económica que se está viviendo en el país y que por eso muchas familias no tienen ni siquiera para poder comprar un kilogramo de tortillas.

«Hay directivos de instituciones educativas que prácticamente han obligado a los padres de familia a pagar esas cuotas voluntarias, pero hay gente que sí está a tablas en su economía y no pueden», comentó.

Así también que, en la sociedad, «hay familias que tienen el recurso, pero otras están a la mitad y, unas más, definitivamente no».

El argumento es que ese dinero es para pagar el mantenimiento de la escuela y los servicios, como el de energía eléctrica y agua potable, aunque reconoció que h habido actos de corrupción en el manejo del dinero.

«Tenemos conocimiento que, en ciclos pasados, se han desaparecido los fondos y se han perdido. Se hicieron eventos y se pidieron cooperaciones, cuando realmente los que mantienen las instalaciones de las escuelas son los padres de familia», abundó.

También recordó que han sido destituidos maestros y directores a los que se les ha comprobado el desvío de esos dineros.

La falta de transparencia en el uso y destino de los recursos ha ocasionado, apuntó, que la sociedad no quiera pagar esas cuotas, pero hay quienes que aunque quisieran, no tienen para pagar y se encuentran desesperados porque sus hijos quedarán fuera del ciclo escolar.

En su caso, sus hijos se encuentran en la Escuela Federal No. 3. EL ORBE / M. Cancino