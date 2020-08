Reinicia Operaciones el Parque Los Cerritos

*Canchas y Juegos Infantiles Seguirán Cerrados.

Tapachula, Chiapas; 28 de agosto de 2020.- Oswaldo Alexander Pascasio Fuentes, director de Recreación y Deportes del gobierno municipal, confirmó el reinicio de operaciones del parque recreativo «Los Cerritos», al sur de la ciudad.

En entrevista para el rotativo EL ORBE señaló que comenzaron con el programa de reforestación que tiene en la Secretaría de la Juventud, denominado «Planeta Verde, Ríos Azules».

A través de ese mecanismo, dijo, se reforestaron con 50 árboles en esas instalaciones, debido a que las tormentas hicieron que se cayeran al menos 20 frondosos y, debido a eso, se originó espacios que quedaron en blanco y ahora se pretende cubrir esas superficies.

El parque abrió las puertas este fin de semana, indicó, luego de varios meses que permaneció cerrado, como una medida para prevenir el contagio del mortal Covid-19.

Así, quedaron abiertas las pistas para poder trotar, caminar y andar bicicleta; en cuanto a las canchas de voleibol, básquetbol y fútbol, así como las áreas de juegos infantiles, aún no se cuentan con los permisos de parte de las autoridades de Salud.

«Las canchas deportivas se abrirán según indicaciones de la Secretaria de Salud, quien indicara en qué momento se podrán realizar actividades», recalcó.

El acceso al parque cuenta con un filtro sanitario, además de dos lava manos y gel antibacterial en la entrada. Se les está pidiendo a las personas que acudan que lo hagan con su cubrebocas, independientemente que durante las actividades físicas no lo utilicen.

Hay coordinadores que se encargan de vigilar las diversas áreas del parque para que estimen que no exista una sobre población de usuarios en el parque, luego de que en los últimos años es uno de los parques deportivos más concurrido en Chiapas.

Debido a las lluvias y tormentas de las últimas fechas han caído tanto árboles como ramas dañando el área infantil, así como parte de la pista. Pero, con el apoyo de Protección Civil y de la Secretaría de Desarrollo Urbano se ha mitigado el 90 por ciento de los residuos sólidos que esos fenómenos naturales han producido.

Este viernes se reportó que la pista de tartán se encuentra habilitada al 100 por ciento.

El horario de visita será de 6 de la mañana a 6 de la tarde en donde se contará con personal para el filtro de sanitización y en áreas que no están abiertas para que no las usen. EL ORBE / Enrique Salazar