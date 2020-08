Concluye Primer Semana de Clases Virtuales con Incertidumbre y Fallas

* Alumnos Inician Adaptación.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto de 2020.- Concluyó la primera semana del nuevo ciclo escolar y, en términos generales, muchos alumnos no pudieron acceder a la enseñanza por falta de internet, energía eléctrica, televisores, celulares o cualquier otro dispositivo electrónico para tomar sus clases de manera virtual.

A pesar de que los contagios del mortal Covid-19 se han reducido considerablemente en Chiapas, las autoridades de Salud federal consideran que aún no es prudente regresar a las aulas, porque se podría generar un rebrote de la enfermedad.

La forma en la que se ha dispuesto el nuevo sistema educativo por la contingencia, dejó en claro estos primeros días que los padres de familia tendrán que cargar con el paquete de la enseñanza de sus hijos.

Jorge Alberto Molina Tercero, docente en la primaria «Leona Vicario», ubicada en el centro de la ciudad, dijo en entrevista que concluyó la semana en un ambiente de incertidumbre.

Esto porque es un escenario diferente, en el que maestro, alumnos y padres no habían enfrentado.

En su caso, señaló que le fue asignado 28 alumnos que generalmente viven en esa zona, donde hay acceso al internet, señal de televisión y para dispositivos electrónicos, lo que les han permitido conectarse sin ningún problema.

Hay dos mecanismos para poder trabajar y alcanzar los objetivos en este regreso a clases.

La primera de ellas es mediante programaciones de televisoras que le permitirán a los alumnos de educación básica y bachillerato poder contar con sus clases y, la otra, es realizar el trabajo de manera virtual.

De esta última, puede ser a través de plataformas públicas o privadas, videollamadas, o por medio de las aplicaciones digitales y de redes sociales.

«Como docentes tendremos que estar guiando las actividades, así como lo pide de manera oficial la Secretaría de Educación Pública. El regreso a clases genera un reto de apoyo y participación activa de los padres de familia. Al encontrarnos en una situación nueva, desconocíamos como sería nuestro sistema de enseñanza en línea», reconoció.

Consideró que es importante la relación entre los maestros y los padres de familia, en donde debe de haber una sinergia, ya que en casa van a coadyuvar en las actividades que los maestros estén enmarcando para el bien de la formación escolar de los estudiantes.

“Como docentes podemos garantizar el aprendizaje de manera presencial, pero en lo virtual necesitaríamos valorar su ejecución durante las primeras cuatro semanas, para ver hasta dónde están los índices de alcance de los objetivos esperados y poder medir el impacto en los alumnos», dijo.

Asimismo, «en algunos casos, podamos quedar con facturas de deuda por la cuestión del manejo de herramientas de tecnología, o si bien hay comunidades que no cuentan con señal de internet y el maestro complicará la comunicación con los alumnos»

Apuntó que «estos son los aspectos de la realidad en Chiapas y en todo el país, y se tendrá que reajustar recursos y medios para poder hacer que este regreso a clase sea con resultados positivos para todos». EL ORBE / Enrique Salazar