Debido a la Pandemia, Migrantes Están Retornado a sus Países

*Afirma Defensora de DH Olga Sánchez.

Tapachula, Chiapas; 02 de septiembre del 2020.- El «sueño americano» de miles de migrantes de legar a los Estados Unidos para lograr una mejor vida, se ha ido desmoronando. Muchos de ellos están retornando a sus países al enterarse de la mortandad de personas en esa nación norteamericana por Covid.19.

Olga Sánchez Martínez, fundadora del albergue «Jesús el Buen Pastor del Pobre y del Migrante», dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, en esas instalaciones ubicadas al sur de la ciudad, están apenas saliendo de la parte crítica de la pandemia.

La Premio Nacional de los Derechos Humanos, afirmó que los migrantes se están desilusionando por todo lo que han escuchado de Estados Unidos sobre la cantidad de decesos por coronavirus y el número de contagios, y que por eso han empezado a regresarse.

Festejó que Chiapas haya entrado al semáforo sanitario amarillo, ya que asegura que la pasaron muy difícil en todos los aspectos en ese albergue.

Y es que, según explicó, durante la parte medular de la pandemia llegaron a tener hasta 400 personas, a quienes les tenían que dar alimentación todos los días, así como atención en salud y medicamentos.

Ese lugar vive de la caridad de la sociedad, pero durante varios meses se cancelaron los apoyos, pero no las necesidades.

«Durante los puntos altos de la pandemia no tuvimos ningún caso de contagio. Llegó uno de fuera contagiado, al cual aislamos; se curó y se fue. Por fortuna no infectó a nadie. Actualmente la Secretaría de Salud ha estado muy pendiente del albergue», indicó.

De los 400 que tenían a cargo hace mes y medio, dio a conocer que ahora ya son 250, que también se les tiene que atender. EL ORBE / Enrique Salazar