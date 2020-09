Comerciantes de Tapachula Acuerdan No Atender a Quienes No Usen Cubre Bocas

* Hay que Evitar Rebrote de Covid-19.

Tapachula, Chiapas; 04 de septiembre del 2020.- Luego del anuncio de que Chiapas pasó de semáforo naranja a amarillo por la disminución en el número de contagios de Covid-19, la población nacional y sobre todo la extranjera, ha dejado de acatar las medidas sanitarias y podría provocar un rebrote de la enfermedad en cualquier momento.

Ante ese panorama, el sector del comercio establecido en Tapachula acordó en las últimas horas a no atender a todos los clientes que no cumplan con esas medidas, como el uso obligado del cubrebocas y la sana distancia.

Así lo dio a conocer en entrevista Enrique García Jasso, empresario del primer cuadro de la ciudad, quien dijo que la medida es para el beneficio de todos.

«Con el semáforo amarillo mucha gente piensa que ya eso terminó, pero es mentira; todavía sigue y está latente», señaló.

De igual forma, que es un problema cuando muchas personas entran a los negocios sin cubrebocas y se les niega el servicio, porque se enojan, «pero tanto mis trabajadores como yo, estamos de acuerdo que aunque perdamos clientes, es preferible que exponernos a la enfermedad».

Recalcó que la sociedad en general debe de tener en mente que la pandemia no ha terminado y que es real.

«Lo hemos visto con gente muy cercana a nosotros, parientes, familiares, compadres, amigos que han fallecido. Todo es real y yo soy de la tercera edad y me debo de cuidar más, pero también tengo necesidad de salir adelante, de no dejar el negocio, de luchar por lo que nos ha costado 35 años de estar en el comercio del primer cuadro», indicó.

También hizo un balance de lo que tuvieron que pasar por estos seis meses de contingencia, l resumir que la situación fue muy crítica.

«No puedes dejar tirado a la basura tu sacrificio por levantar una empresa. Tuvimos que resistir, endeudarnos, pedir crédito a los bancos para poder seguir pagando a los trabajadores y Seguro Social porque por parte del gobierno no tuvimos ningún apoyo», apuntó

A la decisión de no atender a los clientes que no usen cubrebocas en la ciudad, afirmó que ya se han sumado muchas empresas, «porque es necesario que tomemos muy enserio la situación». EL ORBE / Miguel Laparra