En Colonia Xochimilco Solicitan Sanitización de Vecindades Donde Habitan Migrantes

* Ante la Muerte de un Haitiano por Posible Covid-19

Tapachula, Chiapas; 06 de Septiembre del 2020.- Habitantes de la colonia Xochimilco, al norte de la ciudad, temen que se origine algún brote de Covid-19, ya que un migrante haitiano que se presume estaba contagiado, murió en ese lugar en condiciones de abandono en los últimos días.

Concepción Algarín Martínez, vecina de ese sector de la ciudad, dijo en entrevista para EL ORBE que ese extranjero falleció durante la mañana, pasaron varias horas y ninguna autoridad acudía a hacerse cargo del caso.

Añadió que, de por sí, es latente la posibilidad de contagiarse en cualquier parte, pero con el fallecimiento de este migrante en la calle y que nadie lo levantaba, fue más propenso porque el aire pudo haber dispersado el virus.

Asimismo, tampoco hubo ningún protocolo para el levantamiento del cadáver, ni de parte de las autoridades como tampoco de parte de la funeraria o de los propios paisanos del fallecido, que acudieron al suceso.

Están angustiados por las condiciones en que murió el haitiano, pues son personas de la tercera edad, y temen por su salud, por lo que piden que se fumigue el área donde vivía el migrante, indicó.

“Que no nos abandonen las autoridades, que se den su vuelta a la colonia Xochimilco para que vean cómo está, sobre todo la casa donde vivió el haitiano, ya que no queremos un rebrote del coronavirus”, enfatizó.

Por su parte, Laura Antonia Zapata, también vecina de esa colonia, señaló que se debe conocer las condiciones donde murió el migrante, realizar una investigación y hacer una sanitización, “porque hay muchas personas de la tercera edad y no queremos ser presa del contagio”.

Asimismo, hizo un llamado para que el Gobierno Federal exija a esos grupos de extranjeros a que tomen las medidas preventivas como lo son la sana distancia y el uso del cubrebocas, “porque no solo están peligro de contagiarse ellos, sino todos en general corremos el riesgo”. EL ORBE / Nelson Bautista