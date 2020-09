Contingencia Despertó el Hábito de la Lectura en Niños del Hogar

Tapachula, Chiapas; 10 de Septiembre del 2020.- Así como se dio el cambio de las clases presenciales y que ahora son en línea, así también podría provocar que los niños, jóvenes y todos en general, adopten el hábito de la lectura.

Así lo consideró, Tania Barrientos Netel, representante de una librería en la ciudad, al añadir que es necesario el hábito de la lectura porque, quien lo hace, puede pensar y puede cuestionar; identifica lo que está mal y tiene herramientas para exigir que se componga lo que está mal, y no permite que suceda lo que no debería de suceder.

“Leer nos libera la mente; nos hace inteligentes, reflexivos, con juicio, con criterio. Creo que todas las sociedades deberían apostar al hábito de la lectura como una necesidad, y si así fuera, seríamos mejores en todos los aspectos”, señaló.

Asimismo, con la educación a distancia, mucha gente no sabía ni conocía esta herramienta, y ha tenido que aprender a hacerlo, porque, de lo contrario, el niño se puede rezagar en sus estudios.

Insistió que ahora se publican libros de buena calidad, de magníficos autores, de temas excelentes. Es decir, ahora que está el cambio, la mesa está puesta para que los padres de familia rescaten el hábito de la lectura de sus hijos, y promuevan la convivencia familiar, leyendo. EL ORBE / Nelson Bautista