Inicia la CNTE Mesa de Diálogo con el Gobierno Federal y Estatal

Tapachula, Chiapas; 11 de Septiembre del 2020.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), inició este viernes la Novena Mesa de Diálogo, en la que interviene el Gobierno Federal y el del Estado, en un acto celebrado en la Ciudad de México.

Mientras que, en Tapachula Ervin Herrera Estudillo, secretario de Organización de la Sección de ese gremio sindical, dijo en rueda de prensa que, de las ocho reuniones anteriores, se ha derivado la atención de alrededor del 20 por ciento de las demandas magisteriales.

«La intención de hoy a nivel nacional es de establecer de nueva cuenta el diálogo sostenido con el Gobierno Federal y del Estado», indicó en un acto celebrado en el Parque Bicentenario.

En el planteamiento está la atención de la atención a los adeudos que traen desde hace varios años y que se cree podrían ascender a más de mil millones de Pesos, aunque reconoció que ya ha habido algunos pagos.

Asimismo, hizo énfasis que, con las nuevas reformas legislativas, ha quedado por un lado el movimiento magisterial, a los trabajadores y sindicatos.

«Ahora dicen que la directriz de la educación y todo lo que es lo laboral lo va a tener nada más el Gobierno, y dónde queda entonces la parte que defiende a los trabajadores que es el sindicato, que quedan como un elefante blanco. Nos pone prácticamente como observadores y todo lo que diga la autoridad lo tenemos que aceptar», apuntó.

Por eso señaló que uno de los temas en discusión es el respeto a la bilateralidad, «es decir, que exista un común acuerdo, cómo se venía trabajando con otros gobiernos, «porque ahora resulta que ya ni siquiera nos quieren dejar salir a las calles a protestar por las cosas que andan mal, ya que sus leyes ya no lo permiten».

Ante la posibilidad de que Chiapas pudiera pasar de semáforo sanitario amarillo a verde y con ello se ordenara el regreso a clases presenciales, afirmó que el magisterio en Chiapas no va a oponer resistencia y acatará las instrucciones.

Aunque aclaró que, de haber un rebrote o alumnos infectados con la pandemia, la responsabilidad sería exclusiva de las instancias que llevan el tema del Covid-19.

Consideró que, antes de obligar que los alumnos retornen a las aulas, se tendrían que atender muchas necesidades, «porque hay escuelas que no tienen ni agua o pupitres, mucho menos jabón o gel antibacterial».

Además, que el pago de más de 400 millones de Pesos para la transmisión de clases por televisión, fue en vano, «porque sabemos que la pantalla es obsoleta porque los alumnos no son robot». EL ORBE / M. Cancino