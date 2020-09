Plaga de Monilia Afecta la Producción de Cacao en Chiapas

*Pérdidas en un 75 por Ciento de la Producción.

Tapachula, Chiapas; 11 de Septiembre del 2020.- Debido a las plagas, principalmente la monilia, la producción de cacao en Chiapas ha caído estrepitosamente y eso ha causado pérdidas económicas entre los cacaoteros.

Así lo consideró, Carlos Vidal García, productor de la región, quien aseguró que, hasta este momento, no cuentan con asesoría sobre cómo combatir esa plaga.

Como ya se sabe, la monilia ataca las mazorcas del cacao de cualquier edad, y las pudre con todo y granos hasta dejarlos totalmente negros e inservibles, sin que los productores tengan la oportunidad de cómo evitarlo.

El entrevistado dijo que de esa forma ya no es rentable el cultivo del cacao, ya que todo lo que invierten en siembra, limpia, poda y fertilizantes, no lo recuperan, considerando que la pérdida está en un 75 por ciento.

Dijo que, ante esta situación, lo más seguro es que cambien de cultivo por otro más rentable, pues la producción de cacao, por la presencia de las plagas, ya decayó y no hay cómo levantarla.

Puntualizó que otro de los problemas que ellos enfrentan, aparte de la plaga, en esta época de lluvia son las crecientes de los ríos aledaños a este municipio, ya que cuando se crecen y salen de su cauce daña la plantación. EL ORBE / Nelson Bautista