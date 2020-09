Escuelas de Artes Marciales Reanudan Clases Bajo Los Protocolos de Salud

Tapachula, Chiapas; 13 de septiembre del 2020.- Por los contagios del coronavirus, todas las escuelas de formación cerraron sus puertas en la ciudad, acatando las instrucciones de las autoridades de Salud, y es hasta ahora, cuando nuevamente les han permitido volver a las actividades, pero conservando las medidas preventivas.

Tal es el caso de la escuela de karate que maneja, Joaquín Alberto Martínez García, presidente de la Asociación Karate Do Shito Ryu Chiapas, quien señaló que, en su caso particular, ya han arrancado, de acuerdo a la nueva normalidad.

Indicó que después de cinco meses de inactividad, estaban prácticamente con la «soga al cuello», por lo que no les quedó otra que reabrir la escuela, a la que se han ido incorporando niños y jóvenes paulatinamente.

Agregó que estas escuelas de karate han tenido éxito ya que, gracias al entrenamiento, los niños y jóvenes pueden desarrollar el cuerpo, forman una mente sana y se mantienen activos, además de que les ayuda a tener menos enfermedades.

Dijo que los padres de familia deben tener confianza de que las escuelas de esa disciplina, consideran las medidas sanitarias, a modo de que los asistentes estén prevenidos a los contagios. EL ORBE / Nelson Bautista