Escuelas Exigen Compra de Uniformes a Pesar que no hay Clases Presenciales

* Denuncian Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2020.- Un grupo de madres de familia denunció ante este rotativo que no han recibido las becas escolares del programa federal «Bienestar», desde el mes de Abril, sin que conozcan las causas.

Rocío Salazar Amores, en representación de las afectadas, dijo en entrevista que en su caso, tiene dos hijos, uno de ellos en secundaria y otro en preparatoria.

Ambos son beneficiarios de esa beca, que consiste en un apoyo económico por mil 600 Pesos cada dos meses, pero que desde el segundo bimestre del año ya no llegaron esos recursos.

Eso vino a agravar la situación de las familias beneficias, puesto que la contingencia por el Covid-19 trajo como consecuencia problemas colaterales, como la crisis económica por la que atraviesa el país, sostuvo.

De igual forma, los altos niveles de desempleo, como le ocurrió a su esposo, pues él era la fuente principal de ingresos en su familia.

Aseguró que, a pesar de que se trata de escuelas públicas, los obligaron a pagar altas cuotas de inscripción y, por si fuera poco, a comprar uniformes, a pesar de que las clases no son presenciales, sino virtuales.

De acuerdo a su denuncia, también los están obligando a comprar computadoras laptop, tabletas electrónicas o un celular para recibir las clases, pero que no cuentan con esas herramientas ni los recursos económicos para comprarlos. EL ORBE / Miguel Laparra