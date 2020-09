Magisterio de Acuerdo a Regresar al Aula Pero Bajo Condiciones Sanitarias Básicas

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre del 2020.- Con la tendencia a la baja en el número de contagios de Covid-19 en Chiapas, el magisterio está de acuerdo a regresar a dar clases en las aulas, pero bajo condiciones sanitarias para no poner en riesgo la salud de los alumnos, los docentes, el personal administrativo y al resto de la población.

Raúl Coronado Cruz, coordinador regional de magisterio de la Sección VII en la Costa Grande, dijo en entrevista para EL ORBE que la pandemia del Coronavirus afectó severamente a los docentes y a los padres de familia, en cuanto a la salud y a la educación se refiere.

En los últimos meses las clases fueron suspendidas y ahora son de manera virtual en diversas vías, señaló, y que por ello las aulas están abandonadas y la educación ahora está directamente en las manos del Gobierno.

Haciendo un balance de los efectos del Coronavirus, indicó que tienen informes que al menos 17 docentes fallecieron en la región por esas causas.

Por eso, indicó que regresarían a las aulas, siempre y cuando se presenten las condiciones necesarias.

«No estamos en contra de regresar a las escuelas, pero sí de que no estén aplicadas las normativas, hablando higiénicamente y de salud para poder dar las clases», aclaró.

Dijo que, hasta el momento, el magisterio no ha sido informado sobre la fecha en la que pudieran retornar a sus labores presenciales en las instituciones educativas.

Es sumamente importante que, antes de que los alumnos retornen al anterior sistema, se verifiquen los servicios públicos en las escuelas, porque asegura que muchas no cuentan con energía eléctrica y agua. EL ORBE / Enrique Salazar