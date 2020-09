Tapachula No Cuenta Con Internet de Calidad

Reconoce Satel.

Tapachula, Chiapas; 17 de septiembre del 2020.- De acuerdo al director de Satel, Juan Carmona, Tapachula no cuenta con infraestructura para ofrecer un servicio de internet de calidad en el primer cuadro de la ciudad, y mucho menos en la periferia o en las comunidades rurales.

En entrevista par el rotativo EL ORBE que el uso del internet había sido hasta antes de la pandemia en una necesidad, pero con la contingencia esa herramienta se ha convertido en indispensable en cada hogar de la República Mexicana.

Recalcó que el tomar clases de manera virtual demanda mucho más servicio de calidad y a la misma hora, «aunque es un hecho de que la infraestructura en general en Tapachula no tiene la cobertura suficiente para eso actualmente».

Por eso reconoció que los servicios que se ofrecen están limitados a ciertas zonas de la ciudad y que por eso algunas empresas están buscando alternativas para tratar de satisfacer la demanda de los padres de familia.

«La necesidad se ha incrementado, porque la propia demanda a través de todas estas aplicaciones por videoconferencia exige más ancho de banda, entonces se necesita que sea de mucha calidad», apuntó.

Luego se refirió a las carencias en ese tipo de tecnologías en Tapachula para poder satisfacer ls necesidades actuales de la población y competir en igualdad de condiciones con el resto del país.

«Aquí que las empresas, las de primera mano, hacen la cobertura, pero a las grandes ciudades. Lamentablemente en Tapachula no hay muchas opciones que brinden ese servicio y los proveedores de servicios de tecnologías nos apoyamos con alguna de esas posibilidades», afirmó.

Una solución sería que esas empresas realizaran mayor inversión en tecnología en la Frontera Sur, para que la población tenga acceso a servicios de calidad.

«Si en la zona centro de Tapachula tenemos problemas, no quiero imaginar lo que ocurre en la periferia o hacia las comunidades rurales, donde definitivamente no hay nada», recalcó.

Aun cuando hay algunas posibilidades de solución para el reclamo de las zonas rurales, dejó en claro que son muy caras, porque se trata de la instalación de antenas, torres, protecciones, enlaces, entre otros. EL ORBE / Miguel Laparra