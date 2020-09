Todo Está Listo Para la Reapertura de la Frontera México – Guatemala

*A Partir de Hoy Viernes.

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre del 2020.- Todo está listo para que, en las primeras horas de la mañana de este viernes, se reabrir la frontera entre México y Guatemala, y con ello entre en operaciones nuevamente los puentes internacionales entre ambas naciones, luego de seis meses de que estuvieron cerrados por la contingencia.

Por eso, el Gobierno de esa nación centroamericana anunció este jueves una serie de medidas que se deberán de adoptar para el ingreso a su país.

A través del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), se indicó que se tendrá que acatar los protocolos para ingreso al país vía aérea, terrestres o marítima por el Covid-19, cuyo ingreso está restringido, hasta ahora.

Con ello, Guatemala no solo da el acceso a México y viceversa, sino también a la frontera con Honduras, El Salvador y Belice, además de su conectividad con el mundo a través de sus puertos y aeropuertos.

Y es que el Gobierno chapín adoptó esa medida desde que el 13 de Marzo de este año detectó el primer caso de una persona contagiada con Covid-19, la cual había viajado al extranjero en viaje de placer y retornó a su casa, pero ya contagiado.

Por eso mismo, los aeropuertos internacionales de esa nación permanecieron cerrados desde entonces, como una medida de prevención del ingreso de posibles personas contagiadas.

Los protocolos anunciados parecen muy difíciles de cumplir, pero es la primera oportunidad para integrarse a la nueva normalidad, que es esperada con grandes expectativas por parte de los sectores comercial, turístico, transporte y prestadores de servicios.

Para el ingreso a Guatemala, vía aérea, el acceso al aeropuerto estará restringido solo a pasajeros, quienes tendrán que presentar una prueba antígeno, con no más de 72 horas previas (aplica personas de 10 años en adelante) para pasajeros que ingresan al territorio nacional.

Los que no puedan realizarse la prueba, deberán certificar, bajo declaración jurada, su compromiso al cumplimiento de una cuarentena obligatoria.

Llenado de una App de datos (aplicación móvil), no más de 24 horas antes del viaje; el uso de mascarilla obligatoria para personas mayores de 2 años, a excepción de aquellos con dificultades respiratorias o cognitivas severas que no las toleren; así como pasaporte vigente y visa si corresponde.

Mientras que, en el ingreso a Guatemala por la vía terrestre y marítima, se deberá de presentar la misma prueba para certificar que no está contagiado de Coronavirus; de lo contrario, también tendrán que guardar cuarentena obligatoria, y el resto de los mismos requisitos solicitados en la vía aérea.

El Ministerio de Salud puede, de acuerdo con una evaluación del riesgo, decidir permitir el uso de la cuarentena domiciliaria si se justifica.

Se impartirá educación de la salud sobre la cuarentena a todas las personas que ingresen, la cual estará enfatizada en la mitigación de los riesgos, los síntomas de infección por Covid- 19 y los consejos para una vida sana en la cuarentena, entre otros.

Cabe aclarar que Guatemala era la que tenía cerradas sus fronteras; por ello, México, hasta el cierre de la edición, no había emitido ningún protocolo extra para el reinicio de las operaciones de sus puentes internacionales con esa nación.

Se desconoce si se instalarán filtros sanitarios, sobre todo que Chiapas se encuentra en semáforo sanitario amarillo y próximo a pasar a verde, es decir, con menos de 10 contagios de Covid-19 diarios en toda la entidad.

Hasta antes de la contingencia, ingresaban a Chiapas cada día un promedio de 6 mil 500 guatemaltecos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR), con fines comerciales, recreativos, turísticos o por cuestiones médicas o deportivas.

Se calcula que, tan solo en Tapachula, dejaban una derrama diaria de entre 3.5 y 4 millones de Pesos. Con ello se había convertido en la actividad que más recursos estaba proporcionando a la Frontera Sur. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello