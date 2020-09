Altas Tarifas y Pésimo Servicio Paraliza al Soconusco la CFE

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre del 2020.- Las altas tarifas, los cortes masivos y el pésimo servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siguen siendo igual que en sexenios pasados, o peores.

El compromiso que hizo el gobierno federal de trasladar la sede de esa dependencia a Chiapas para atender la problemática de la entidad que aporta la mayor cantidad de energía hidroeléctrica al país, tampoco se ha cumplido.

La falta de mantenimiento en los postes, redes y transformadores, se han convertido en queja de todos los días en el estado, y al no ser atendidas, los usuarios se ven obligados a hacer plantones de protesta.

Ahora las quejas se han multiplicado, porque el corte del suministro es constante, llueva o esté soleado.

Los mayores problemas de los últimos meses se han registrado en la región de Madre Vieja, ubicada entre los municipios de Acacoyahua y Escuintla.

Ahí, de acuerdo a los afectados, las fallas eléctricas no sólo son en las áreas urbanas, sino también en el campo, donde la variación de voltaje es permanente.

Agustín Morales García, en voz de un grupo de productores de mango en esa región, dijo en entrevista que se encuentran en estado de indefensión, porque no hay nada ni nadie que ponga orden en la paraestatal.

Señaló que han acudido, una y otra vez, a las oficinas de la CFE para pedir que sea atendida la problemática, y siempre han tenido de respuesta el compromiso que serán solucionaos sus reclamos, pero todo ha quedado en promesas.

Dejo en claro que, hasta ahora, han sido muy respetuosos al exigir un buen servicio, pero que la falta de soluciones los está llevando a realizar protestas extremas, porque se han dado cuenta que es la única manera de ser escuchados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello