Aumentan Robos en el Mercado de Huixtla

En Huixtla

Huixtla, Chiapas; 22 de Septiembre de 2020.- De nada sirve que haya velador en el mercado municipal “Miguel Hidalgo” de Huixtla, si se vende con los ladrones para dejarlos que entren a robar en los puestos y locales del inmueble.

Señalan comerciantes que todos los días rompen puestos, sacan mercancía o se llevan la morralla, lo reportan ante los encargados, pero no dicen nada. Argumentan que van a investigar, pero son mediocres, ya que nunca han resuelto las necesidades de los locatarios.

Lo anterior fue denunciado por la señora Juana, pues dijo que toda su ganancia va a quedar en manos de los ratas, de noche roban en puestos donde parejas y teporochos se quedan a dormir, sobre todo si está lloviendo, ya que las parejas no pagan hotel.

Y de día, carteritas, migrantes, escuadrón de la muerte y cantineros piden una moneda, si no les dan se agarran la mercancía, y si se opone el comerciante le sacan cuchillo.

No hay policías. Sólo están dos en la calle Madero, frente a Coppel con el celular o enamorando a las empleadas.

Total, no hay seguridad y si llaman a la policía esta tarda más de una hora para llegar, cuando se hacen presentes lo único que dicen es “Ponga su denuncia ante la fiscalía”.

“Señor Presidente Municipal de aquí sacamos para educación y manutención de nuestra familia. No vamos a enfrentar a los ladrones y exponer nuestras vidas. Le suplicamos seguridad”, dijeron molestos los comerciantes. Por: Luis Javier Ramos