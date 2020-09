Población que Perdió su Empleo por Pandemia Sigue sin Trabajo

Tapachula, Chiapas; 24 de Septiembre del 2020.- Gran parte de la población en la ciudad tuvo la fortuna de no haberse contagiado con la pandemia del Covid-19, pero perdieron su empleo porque los negocios cerraron y ahora no los han vuelto a contratar.

Emma Velázquez Cruz, habitante del nororiente de la ciudad, dijo en entrevista para EL ORBE que, tanto su familia como sus vecinos acataron las medidas sanitarias y evitaron, hasta ahora, a esa enfermedad.

Muchos conocidos no corrieron con la misma suerte y finalmente fallecieron, algunos en este municipio y otros en los aledaños, sostuvo.

Recalcó que, en casi todo ese sector de la ciudad, los pobladores hicieron un esfuerzo para acatar todas las medidas sanitarias, y por eso pudieron salir adelante.

Sin embargo, en su caso, ella trabajaba en una cafetería escolar, pero, al suspenderse las clases virtuales por la contingencia, perdió también su fuente de trabajo.

Seis meses después, el ciclo escolar ha comenzado de manera virtual y aun no hay fecha de retorno a las instalaciones; es decir, sigue sin poder laborar. EL ORBE / M. Cancino