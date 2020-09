Protestan Egresados de Enfermería Porque no les Entregan Documentos

Desde hace tres años concluyeron sus estudios.

Tapachula, Chiapas; 24 de Septiembre del 2020.- Hace más de tres años egresaron de la Escuela de Enfermería Tapachula cerca de 200 alumnos y desde entonces, no han encontrado trabajo por ningún lado sencillamente porque no cuentan con el título correspondiente.

Lo anterior fue denunciado por Jandy Fernández, egresada de esa escuela, quien agregó que los trámites para titulación los realizaron en tiempo y forma ante la Secretaría de Educación Pública e incluso, hicieron los pagos en Hacienda del Estado y el importe por la emisión del título, pero hasta este momento no han tenido ninguna respuesta.

En entrevista para rotativo EL ORBE, acusó de negligentes a los directivos de esa institución educativa, pues no es posible que durante más de tres años no hayan podido solicitar esos documentos ante la Secretaría de Educación Pública.

Mientras tanto, aunque tengan los estudios y los conocimientos, no les dan trabajo por no tener el título.

“Lo más crítico de la pandemia ya está pasando porque las autoridades ya van a abrir las escuelas. Sin embargo, nosotros no pudimos trabajar en ningún lado por no tener ese documento”, señaló.

Así también, que estuvieron pendientes en ver que se agilizaran los trámites, pero que la respuesta siempre fue la misma, que ya todo se iba a resolver, que más adelante les entregarían los títulos, pero hasta la fecha no se ha cumplido.

Los padres de familia, que también apoyan a sus hijos, dijeron que ellos, como tales, hicieron gastos para darles una carrera y luego aportaron lo necesario para el trámite de los títulos.

No ven justo que todos esos gastos se vayan a la basura por la negligencia de las autoridades escolares. EL ORBE / Nelson Bautista