Lluvias Deterioran Calle Principal de la Colonia Indeco Cebadilla

Tapachula, Chiapas; 25 de septiembre del 2020.- Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, ha provocado que la calle principal de la colonia Indeco Cebadilla, ubicada al sur de la ciudad, sea casi intransitable, dijo Fernando Salas Martínez, habitante de ese lugar.

Aseguró que varias de esas calles están de manera similar. Por ejemplo, la principal donde está el entronque hacia la colonia Pintoresco, que ha generado dolor de cabeza a los transportistas del servicio privado y particular.

Manifestó que, en ese sector, los conductores ya no saben qué hacer pues, para el lado que dirijan sus vehículos, de todos modos, caen en tremendos baches, lo que propicia descomposturas a sus unidades automotrices.

Agregó que, con la temporada de lluvias, los baches fueron creciendo y se fueron convirtiendo en hoyancos. De seguir así, va a llegar el momento en que ya no pueda circular en ese lugar ningún vehículo.

Por eso dijo que es sumamente importante que las autoridades incluyan a esa parte de la ciudad en las tareas de modernización y rehabilitación que se están haciendo en varios sectores de la ciudad. ORBE / Nelson Bautista