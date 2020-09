Ordena CFE Cortes Masivos a Pesar de la Contingencia y Clases Virtuales

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre del 2020.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ordenó a su personal realizar cortes masivos a los usuarios, a pesar de que eso deja en estado de vulnerabilidad a la población ante la contingencia por el mortal Covid-19.

Las acciones también en contra del programa educativo del mismo Gobierno Federal, porque las clases en este ciclo escolar son virtuales y para ello se requiere, entre otras cosas, del servicio de energía eléctrica.

Así lo manifestó en entrevista para EL ORBE, Ángel Alberto Ibarra, conejero político del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (Maoln).

Reconoció que las altas tarifas, el pésimo servicio y los cortes masivos por parte de la CFE, son temas añejos que ha venido padeciendo Chiapas.

Esto a pesar de que la entidad aporta gran parte de la energía hidroeléctrica que consume el país, incluso de la que se vende a Guatemala.

«La Comisión Federal no se tienta el corazón con la población vulnerable en Chiapas, que no tienen para comer. A ellos solo es interesa el pago o, de lo contrario, ordenan cortar el servicio», abundó.

Dijo también que, en los recibos de la paraestatal no sólo llegan los cobros de lo que se consume, sino también conceptos y montos que no tienen justificación.

Lamentó que en muchas comunidades y colonias de los municipios de la Costa de Chiapas, a cada rato les cortan el suministro, pero los recibos llegan como si jamás faltara el servicio y como que fuera de gran calidad.

De igual forma, le han exigido a la paraestatal una revisión de todos los casos de los usuarios a los que les llega muy caro el recibo, pero que hasta ahora no les han dado respuestas positivas.

Por eso hizo un llamado a los Diputados locales y federales de Chiapas, sobre todos a los que representan a la región Soconusco, que atiendan de manera conjunta esa problemática, «que está vulnerando los derechos de miles de usuarios».

Luego recordó que en cada periodo de elecciones, muchos aspirantes a un cargo de elección popular toman como bandera política la promesa de bajar las tarifas eléctricas, pero nadie ha cumplido, «aunque ahora el ciudadano este despierto y ya no será muy fácil prometerle y no cumplir».

Recalcó que las deficiencias en el servicio por el que cobra la CFE son múltiples, como los constantes apagones, así como la variación extrema en los voltajes que termina afectando a los aparatos eléctricos.

Así también, que las redes eléctricas y otras infraestructuras no reciben mantenimiento, sobre todo las de las regiones rurales y en las zonas populares.

Puntualizó que, a pesar de las promesas, la CFE ya está en proceso de privatización en la que empresas privadas ya cobran el servicio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello