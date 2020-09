Protestan Jubilados Contra el ISSTECH por Trasgredir sus Derechos Salariales

* Exigen Revisión del Tope de Pensiones.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre del 2020.- Un grupo de representantes de maestros jubilados se manifestaron en contra del ISSTECH, debido a que no les otorgan su dictamen en el cual se especifica con cuánto de salario se jubilan, y únicamente les dan un reconocimiento de pensión, el cual no les da ninguna validez para exigir sus derechos salariales.

Luis Manuel Estudillo Franco, de la Dirección Política del Frente Democrático de la Región Costa Soconusco, dijo en entrevista que, en el ISSTECH «hay un saqueo económico que está dando a cada uno de nosotros».

En una reunión sostenida en esta ciudad, exigió a nombre de sus compañeros, que les entreguen el dictamen, porque a ningún trabajador dicente jubilado docente se los están proporcionando.

«Nos van a dar un incremento al salario mínimo, en donde el tabulador del tope era de 30 mil 804 Pesos. En este mes llegó a incrementar a 36 mil 200 y sucede que mañosamente el Isstech desglosa todo lo que ya estaba compactado y no los pone en 30 mil 804», abundó.

Asimismo, que «a muchos compañeros les fue robado cierta cantidad de dinero, que van desde los 20 mil pesos».

Exigieron también la póliza de seguro que asegura están pagando directamente y que se aprecia como un descuento en el talón de cheques, «en el que ni siquiera sabemos qué aseguradora es y los montos a cobrar».

De acuerdo a su versión, «la corrupción no acaba y sigue dentro del Isstech. Porque ustedes saben que anteriormente, en Tuxtla, había una zona VIP, sólo para políticos, para grandes millonarios y quienes pagan eso, somos nosotros porque al ser jubilados viene en el concepto que nos están descontando».

Pidieron también que les devuelvan la clínica que está siendo utilizada actualmente para la atención del Coronavirus.

Aseguró que, tan solo en la región, hay irregularidades en los pagos de más de 5 mil 200 docentes jubilados

Mencionó que hay casos que datan desde el 2007, cundo muchos docentes se jubilaron, pero no les dieron el dictamen.

Al no tenerlo, abundó, les afecta mucho, y puso como ejemplo el retroactivo que hubo recientemente; además de aguinaldos y otros conceptos.

Los representantes de los jubilados sostendrían una reunión con los directivos del ISSTECH para analizar la problemática y buscar posibles soluciones. EL ORBE / M. Cancino