Digitalizan Protocolos de Seguridad Sanitaria en Aeropuerto de Tapachula

*Para Vigilar a Enfermos con COVID.

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre del 2020.- Pasajeros con Covid-19 que son transportados vía aérea de un país a o otro, pero que tienen que aterrizar en Tapachula o salir de la ciudad por esa vía hacia cualquier destino, tienen que pasar un estricto protocolo de seguridad.

Esto ha dado como resultado que, hasta el momento, no se ha detectado que el personal del Aeropuerto Internacional de Tapachula o el resto de los pasajeros hayan contraído la enfermedad por haber utilizado esas instalaciones.

Así lo dio a conocer Eduardo Wilibaldo López de León, titular de la Comandancia de la Agencia Federal de Aviación Civil en Tapachula.

En entrevista para EL ORBE dijo que, a la par de los mecanismos que se pusieron en marcha por parte de las autoridades de Salud, en aviación general se tuvo que diseñar sus propios protocolos.

Esto porque Tapachula es uno de los dos aeródromos que recibe aeronaves de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe cuando viajan hacia México.

Reveló que, en ocasiones, se estaban trasladando pacientes de coronavirus de otros países, ya sea hacia México, o a otras naciones y pasaban por Tapachula,

En esos casos, según explicó, tenían que viajar protegidos hasta los pilotos y las cabinas de las aeronaves, los médicos, obviamente el paciente y hasta el ventilador mecánico, el cual debería de ir completamente cerrado.

La coordinación del vuelo se tenía que hacer de manera remota, de tal manera que cuando el avión aterrizaba en Tapachula, nadie podía bajar, ni siquiera los pilotos.

Una vez que se abastecían de combustible, las aeronaves podían continuar con su curso a su destino.

Mientras que, en la terminal, se desarrollan otros protocolos hasta para las personas que no van a viajar pero que ingresan al lugar, como el uso obligado del cubrebocas, gel antibacterial, la toma de la temperatura, la sana distancia, entre otros.

Una vez dentro de a terminal, los que iban a viajar o arriban, son sometidos a una segunda evaluación por parte del personal de la Secretaría de Salud, para valorar si pueden abordar el avión y para poder identificar a cualquier persona que esté llegando y sea sospechoso de estar contagiado con la pandemia.

Reconoció que las medidas se fueron reforzando conforme se iba conociendo a la enfermedad y su manejo preventivo.

Recordó que desde febrero de este año giraron instrucciones por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil para que se coadyuvara con el aeropuerto y la Secretaría de Salud, para establecer los procedimientos en contra del Covid-19 y los filtros sanitarios, para garantizar que se tuviera el control de quienes salían y entraban.

Para marzo ya estaban operando el primer protocolo y filtro, cuando el pasajero -en ese entonces- tenía que llenar un cuestionario en papel, con preguntas relacionadas a la pandemia, así como sus datos generales, procedencia y la posibilidad de síntomas.

Dependiendo de los resultados, eran canalizados a una entrevista con personal de Salud del gobierno del Estado, en donde se definía si podían ingresar a la sala de abordar o a la ciudad.

Conforme pasaron los meses, el número de vuelos y de pasajeros disminuyó casi en su totalidad, pero las medidas preventivas se ampliaron al extremo, como el transportar a cualquier sospechoso de estar infectado en un carro especial hacia un lugar especializado en la enfermedad.

En el caso de los centroamericanos que viajaban de su país hacia Tapachula para tomar el avión, indicó que tenían que pasar los rigurosos exámenes sanitarios, pero en la frontera, y todos los demás en la terminal aérea.

El problema es que, una vez que se redujo el número de contagios en Chiapas hace dos meses, las aerolíneas incrementaron sus vuelos y el número de pasajeros se incrementó.

Entonces, el tener que llenar cuestionarios de más de 400 personas al mismo tiempo de dos vuelos distintos, complicaba las cosas y ocasionaba retrasos.

Por ello, se puso en marcha un programa digital en la que, entre otras cosas, hay identificadores QR en los mostradores del aeropuerto, de tal manera que el usuario le toma una imagen con su celular, que lo manda inmediatamente a una página oficial.

Ahí se encuentra con un cuestionario similar al que llenaba en papel y, de recibe a cambio una clave, con la que se tiene que presentar con el personal de Salud, quienes ya tienen todos sus datos, que no solo reducen mucho los tiempos, sino que también permite identificar a sospechosos de contagio muy rápido.

Aunque de todos modos los pasajeros, acompañantes, personal administrativo, de seguridad y de todos en general, tienen que pasar por los filtros sanitarios.

La entrega de papeles también representaba un riesgo, porque la persona podría estar infectada y contagiar a quien lo recibía.

Se prevé que el movimiento en el Aeropuerto Internacional de Tapachula se incrementará considerablemente en los próximos días, como reflejo a la apertura de la frontera con Guatemala, la cual permaneció cerrada durante seis meses por la contingencia.

Así también, porque se han empezado a abrir los destinos turísticos en Chiapas y en otras regiones del país. EL ORBE / M. Cancino