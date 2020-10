Desecha Tribunal Electoral Impugnación de “El Chilo”

Ratifican a Rosy Urbina Como Alcaldesa.

Tapachula, Chiapas; 30 de septiembre del 2020.- En Sesión Plenaria, la Magistratura del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), confirmó en la tarde de éste miércoles el Decreto 189 emitido por el Congreso del Estado en el que designaron a la presidenta sustituta del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, Rosy Urbina Castañeda

Y es que, desde la primera semana del mes de marzo, el primer regidor del ayuntamiento local, Isidro Ovando Medina, impugnó ante los tribunales la resolución del Congreso del Estado de designar al entonces síndico, como la nueva alcaldesa.

Eso derivado del fallecimiento del ex alcalde Óscar Gurría Penagos, ocurrido a finales de febrero de este año.

En esas fechas y luego de analizar las propuestas que emitió el propio Cabildo de Tapachula, los legisladores concluyeron que Urbina ocuparía el cargo durante los 20 meses que le restaban a la administración municipal.

Ante ello, el regidor se inconformó porque, según declaró públicamente, los diputados habían transgredido la ley al designar a la síndico, y no a el.

Al no encontrar eco en sus constantes señalamientos, con su típica forma de insultar a la gente, llamó a los periodistas «chismosos profesionales» y les pidió que se pusieran investigar las leyes.

El Tribunal de Chiapas ya había emitido una resolución a favor de Urbina, pero nuevamente «El Chilo», como el mismo se autonombra, se amparó para pedir la intervención de los tribunales federales.

El mes pasado, los magistrados en Xalapa, Veracruz, sesionaron y resolvieron que, ese caso, se devolviera al tribunal estatal para que se diera una resolución definitiva, la cual se dio este miércoles a favor de quien es la primera presidente de Tapachula.

Isidro Ovando había manifestado ante los magistrados como agravios que «el acto impugnado fue emitido por una autoridad incompetente, así también, que la negativa del Congreso de Chiapas de no permitirle tener el cargo como presidente municipal sustituto, vulnera su derecho político electoral de ser votado, pues la vacante de correspondía ocuparla por ser varón que sigue en la lista de integración en la platilla ganadora».

En ese sentido, el Pleno resolvió que «la autoridad responsable, en este caso el Congreso local, es competente para realizar lo que le confiere la normatividad en análisis; asimismo, QUE está facultada para estudiar y reglamentar todas las iniciativas de reforma constitucionales, y todas aquellas funciones que le permitan cumplir su objetivo».

En la resolución se establece que «la interpretación que se realiza de lo que dispone en los artículos 115 de la Constitución federal y 81 de la Constitución local, se desprende que, en caso de renuncia o falta definitiva de uno o más de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso designará las sustituciones correspondientes, debiendo observar el principio de paridad entre los géneros establecidos en la Constitución, sin que exista preferencia en cuanto a género alguno se refiere».

Luego del amplio estudio del caso, indicaron que el nombramiento de la presidente municipal de Tapachula, constituye una acción afirmativa implementada por el Congreso del Estado, atendiendo el Principio de Paridad de Género establecido en los ordenamientos constitucionales federal y local. (Expediente TEECH/JDC/005/2020)

Se desconoce, por lo pronto, si ahora que ya se ha emitido una resolución, continuarán las investigaciones sobre supuestas irregularidades penales en contra del regidor. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello