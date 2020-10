A Punto de Entrar a la Zona Urbana Tráileres Cargados Con Soya

Tapachula, Chiapas; 03 de octubre del 2020.-El Consejo de Administración de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata advirtió este sábado que están a punto de entrar a la zona urbana de la ciudad, varios camiones de carga, luego de que en unos días empezará la cosecha de soya.

Catarino Hernández Vázquez, presidente de esa agrupación, dijo en entrevista para EL ORBE que se trata de un pronunciamiento conjunto entre diversas organizaciones productivas de la región.

Dijo que la producción generalmente se transporta utilizando el libramiento de Tapachula para no destruir las calles del área urbana, pero que desde hace varios meses está cerrada esa carretera por los problemas de hundimiento del puente sobre el río Coatán.

Gran parte de la soya producida se transporta hacia el interior del país, principalmente a las empresas El Calvario y Buenaventura, ambas en el estado de Puebla

Al tener que entrar al área urbana, dijo, no solo provocará cao vial y el destrozo de las calles, sino también generará gastos adicionales al sector productivo.

Por eso hizo un llamado a las autoridades para que se agilicen los trabajos de rehabilitación del puente y los tramos de esa vía de comunicación que se encuentren dañados.

Advirtió que las unidades que sirven para el trasiego de la oleaginosa, en muchas ocasiones son jaulas de doble remolque y que muy difícilmente podrán maniobrar en calles estrechas.

Reconoció que por la contingencia se dejó de sembrar grandes superficies de áreas cultivables, pero, aun así, se producirán unas 17 mil toneladas que viajarán en los camiones de carga.

Recalcó que toda esa producción también ocupará la carretera costera, en la cual aún no han sido inaugurados los trabajos de modernización y ya están por pedazos. EL ORBE / M. Cancino