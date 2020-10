Abiertas Instalaciones de «Los Cerritos» de Manera Parcial Hasta Semáforo Verde

Tapachula, Chiapas; 03 de octubre del 2020.- Las instalaciones del Centro Recreativo y Deportivo Los Cerritos, al sur de la ciudad, no están abiertas totalmente al público, solo de manera parcial, hasta que las autoridades dispongan el semáforo sanitario en verde para ampliar las actividades.

Así lo comentó Bulmaro López Valdez, promotor deportivo del municipio, quien confirmó que ese lugar solo está disponible, por lo pronto, para ir a caminar, porque las canchas, tanto las de basquetbol, volibol y las de futbol, están cerradas. En el caso del futbol, dijo que ninguna liga está trabajando de momento.

Añadió que por las mañanas es cuando más gente llega a caminar o a hacer ejercicios, pero que no exceden de 200, y que en la tarde ya es muy poca debido a que es temporada de lluvias.

Por la pandemia se pide a los asistentes a que lleguen con cubrebocas (aunque a la hora de sus ejercicios, se lo pueden que quitar); y también que se laven las manos antes de entrar a las instalaciones.

Precisó que, aunque las ligas deportivas ya quieren utilizar las canchas, éstas no serán abiertas hasta que las autoridades así lo dispongan. EL ORBE / Nelson Bautista