Detectan Hundimiento en el Boulevard Akishino

* Por Paso de Vehículos de Gran Tonelaje.

Tapachula, Chiapas; 04 de Octubre del 2020.- En el boulevard Akishino, casi frente a la Fiscalía de Distrito, al sur de la Ciudad, se detectó un hundimiento en la calle, la cual causa múltiples problemas a los automovilistas y conforme pasan los días, el problema es mayor.

Eduardo Ríos Pérez, habitante de ese sector y quien diariamente transita en ese lugar, dijo en entrevista para EL ORBE que el hundimiento, en forma de grieta, en esta temporada de lluvias se está convirtiendo en un grave peligro.

Ese desperfecto, indicó, ha causado ponchaduras de llantas y descomposturas de suspensiones y amortiguadores de vehículos.

Agregó que es mucha la gente que transita por ahí, sobre todo por las oficinas de la propia Fiscalía, las oficinas del IMSS y de la Policía Federal.

Así también, que cada vez que llueve se forma una laguna, ya que el agua no tiene nivel de salida, y que por eso los automovilistas ni cuentan se dan en donde se meten, sufriendo serios problemas en sus unidades automotrices.

Por su parte, Horacio García, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, presentó un dictamen luego del estudio que realizaron respecto a esa falla en el boulevard, donde señalan cuáles pueden ser las causas y las posibles soluciones.

De acuerdo a ese grupo colegiado, esa zona presenta demasiada humedad y las aguas pluviales pudieron haber provocado un asentamiento diferencial.

Asimismo, presumen que la estructura de la terracería en esa zona no cumple con los requisitos de calidad que marcan las normas, es decir, que los materiales que conforman la subrasante y la base hidráulica no tienen la cantidad de agregados (gravas) que deben contener las capas.

En esa vialidad, dijo, transitan vehículos pesados clasificados como C3, camiones de tres ejes, con peso bruto de 30 toneladas, debiendo diseñarse la estructura del pavimento para ese tipo de vehículos.

Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión, recomendó que su especificación de resistencia sea acorde con ello. EL ORBE / Nelson Bautista