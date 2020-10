Se Agudiza el Conflicto por las Clases Virtuales en Preparatoria “Tapachula”

* Padres de Familia Buscan Soluciones.

Tapachula, Chiapas; 04 de octubre del 2020.- La suspensión de clases virtuales de parte de los maestros de la Escuela Preparatoria Tapachula No.1, ocurrido el fin de semana, mantiene en la incertidumbre a los padres de familia de los alumnos afectados, quienes este domingo se reunieron para acordar las acciones a seguir.

En el acto, celebrado en el Parque Bicentenario, Orlando Olaldes Paz, presidente del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, dijo en entrevista para EL ORBE que hay inconformidad porque todavía no se ha regularizado el desarrollo normal de las clases.

Señaló que hay docentes que aún no se presentan (virtualmente) a impartir sus materias y no se sabe cuándo van a iniciar, cómo se va a proceder y evaluar, entre otras interrogantes.

Es necesario que los profesores se pongan a trabajar, consideró, y esa inconformidad ya se le hizo saber a la Dirección de la escuela.

Así también de otras irregularidades, como el hecho de que los maestros delegaron la responsabilidad de distribuir órdenes de trabajo, tareas y otras, a los jefes de grupo, deslindándose de todas las interrogantes que resulta de todo eso, o los malos entendidos.

Eso provoca también gastos a los jefes de grupo, porque deben de tener saldo suficiente en sus teléfonos portátiles para poder transmitir a cerca de 50 alumnos por salón, los deseos de los maestros, lo cual lo padres de familia lo ven como un abuso.

Por si fuera poco, recalcó que hay otros problemas adicionales, como el de alumnos que viven en zonas urbanas o rurales en donde no hay servicio de internet o telefonía celular, y que, por temporada de lluvias, muchos ni siquiera tienen energía eléctrica.

Otros, que cuentan con teléfonos celulares en lugares con señal, deben tener las recargas suficientes para recibir las clases y la transmisión de las tareas, porque de lo contrario se quedan a medias.

Por eso coincidieron en que es urgente una reunión entre directivos, maestros y padres de familia para plantear soluciones, porque en tanto, los problemas aumentarán. EL ORBE / M. Cancino