Alcaldesa de Metapa Pretende Cobrar Cuota en Carretera Federal

* Denuncian Habitantes.

Metapa de Domínguez, Chiapas. 06 de octubre. Habitantes del barrio “Noche Buena” de este municipio denunciaron el abandono del que han sido objeto por parte de las autoridades del ayuntamiento que encabeza Aremi Balboa Victorio, quien encima de excluirlos de apoyo, pretende beneficiarse de las acciones que ha emprendido la comunidad.

Señalan que ante la falta de servicios se organizaron para solicitar apoyo económico a los conductores de vehículos cargados con mercancía que transitan por esa zona hacia el rio Suchiate, y con esto han realizado mantenimiento de calles y alumbrado público, sin embargo la Presidenta Municipal pretende oficializar una cuota de 70 pesos y cobrarla a través de gente cercana a ella.

Los vecinos señalan que para poder rehabilitar el alumbrado público y adquirir material para bacheo de calles, aprovecharon la circulación de vehículos para pedir apoyos voluntarios y comenzar las reparaciones.

Sin embargo comentaron que autoridades del ayuntamiento informaron que la alcaldesa, al ver los trabajos de manteamiento de las calles y el alumbrado público por parte de los vecinos, asumió la postura de que no sea una aportación voluntaria de parte de los automovilistas sino una cuota de 70 pesos por carro que se dirija al rio Suchiate.

La decisión ha creado inconformidad entre los vecinos porque señalan que ya no podrán realizar las mejoras que hacen falta en su Barrio Noche Buena y que debido a esa acción vecinal en menos de un mes, lograron la rehabilitación que es responsabilidad del ayuntamiento.

“Nos enteramos que Aremi Balboa cito con carácter de urgente a los vecinos para tener una reunión el próximo miércoles por la noche porque aduce que las arcas del ayuntamiento requieren de recursos económicos, sin embargo la realidad es que a dos años de administración municipal el Barrio Noche Buena no tuvo apoyo municipal y no vamos a permitir que se aproveche de lo que hemos hecho en beneficio de la comunidad”.

Externaron que en Metapa hay deficiencias en atención a los ciudadanos, un ejemplo dijeron en medio de esta pandemia, cuando se requiere apoyo, tienen que solicitar al municipio vecino de Frontera Hidalgo, además de la falta de alumbrado público, seguridad y servicio de recolección de basura, “ni ella como alcaldesa ni su esposo como sindico se preocupan por atender los reclamos pues están más atentos a en los preparativos de su informe y de la sucesión para las próximas elecciones municipales”. EL ORBE/Dorian Scott Vázquez