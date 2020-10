Usuarios del Transporte Público con Temor de Contagios por Covid-19

Tapachula, Chiapas. 06 de octubre. Usuarios del transporte público de esta ciudad, manifestaron que a pesar de que en la entidad se maneja un semáforo de riesgo amarillo por el covid-19, aun sienten temor de contagiarse del virus Sars-Cov2 al viajar en las unidades.

Irma Molina, habitante de Vida Mejor, señaló que para ella ha sido complicado el trasladarse a su trabajo y a pesar de utilizar cubrebocas, gel antibacterial, hay una gran cantidad de personas que no lo utilizan y por ello el temor crece.

“Yo viajo en el apachulteco, aquí por lo menos la mayoría de los choferes utilizan cubrebocas pero hay algunas personas que se suben sin utilizarlo, pero por ejemplo en la mayoría de las combis de diversas rutas a los choferes se les olvido el uso de cubrebocas y llenan las combis con gente que viaja hasta parada”.

Son muchos los choferes que han olvidad las recomendaciones de la secretaría de salud y por ende el riesgo y el temor de contagio permanecen latentes en muchos de los usuarios, que a pesar de ello, tienen que utilizar el medio de transporte.

Arturo González, utiliza diariamente la ruta Antorcha Viva, Solidaridad o cafetales, señala que desde muy temprano las combis van llenas de pasajeros y no se les exige el uso de cubrebocas, además que no hay medidas de seguridad y mucho menos la distancia entre personas.

En un recorrido en los Tapachultecos, se pudo notar que son los vehículos donde más se respeta el uso de cubrebocas, mientras que en muchas de las unidades colectivas es un desorden amplio comenzando con los mismos operadores.

“Esta situación se debe a que la secretaría del transporte no hace ningún operativo y nunca lo hizo, supimos que muchos choferes han muerto por Covid y aun así, no hay operativos”, señaló el usuario. EL ORBE/Dorian Scott Vázquez