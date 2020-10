En Últimos Diez Días Han Pasado de Manera Ilegal 15 Mil Migrantes

*Ninguna Autoridad los Frena: Luis Villagrán.

Tapachula, Chiapas; 07 de octubre del 2020.- El Centro de Dignificación Humana advirtió este miércoles que en los últimos diez días han pasado de Guatemala a Chiapas de manera ilegal alrededor de 15 ml migrantes a través de balsas y en «operación hormiga».

En entrevista para EL ORBE, el director de ese organismo defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, precisó que la caravana de hondureños ya fue desintegrada, «pero eso no quiere decir que no esté pasando la gente hacia México».

Así también, que «hay declaraciones de muchos migrantes que están pagando en los caminos de extravío a la misma gente de Migración».

De acuerdo a García Villagrán, los extranjeros indocumentados siguen ingresando «y lo estamos viendo en Tapachula. Hay grupos de migrantes que no están yendo a ningún lado, están esperando que un pollero o al mismo Instituto Nacional de Migración (INM), pagar para que ellos sigan avanzando».

Incluso adelantó que esos flujos de indocumentados van a insistir en pasar hacia la frontera sur de Chiapas, «porque la corrupción sigue latente en Migración y en diversas corporaciones policíacas que están ahí, en la franja limítrofe».

Inspirados en esa corrupción y por el hecho de que ya estando en territorio mexicano ya nadie los detiene, abundó que se está formando otra caravana en Honduras y que eso lo que está haciendo es acrecentar la problemática en movilidad humana que hay entre los países del triángulo norte de Centroamérica y México.

Entre los factores para ese éxodo inevitable, recalcó que «todos sabemos que, si México entró en una crisis económica por la pandemia, pero en Centroamérica está peor. Por ejemplo, Honduras es la antesala del infierno».

Aclaró que el comisionado del INM, Francisco Garduño, «se tomó la foto de un día para aparentar detener a la caravana, pero quien lo hizo fue Guatemala, un país que se ha convertido en el principal muro de Donald Trump».

En el caso de México, opinó que debería tomar las medidas adecuadas, ya que, por encima de cualquier prerrogativa o discurso, está la ley.

Reconoció que todo tipo de delincuentes aprovecha esas movilizaciones e indocumentados para ingresar a territorio mexicano.

Aun cuando aceptó que es muy difícil precisar la cantidad exacta, calculó que, tan solo en Tapachula, hay una población de unos 50 mil migrantes varados. EL ORBE / M. Cancino